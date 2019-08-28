А дилетант и не спит. Роман Носиков о педагоге ВШЭ и МГИМО, разбомбившем Лондон

Природа, как известно, циклична. Человеческая жизнь, встроенная в этот прекрасный механизм, — тоже. Вчера мир был словно создан для отпуска и полон зеленой листвы. Сегодня в окно, сквозь желтеющие листья, надувая занавески, дует холодный ветерок: он говорит о флоксах, детских ботинках, тетрадках и портфелях.

Скоро 1 сентября — День знаний. Но за неделю до него, 23 августа, мы, каждый кто как может в силу убеждений и умственных способностей, отмечаем годовщину заключения Договора о ненападении между СССР и Германией.

Этот день в России все отмечают по-разному.

Я, например, в этот день не делаю ничего. Я наблюдаю за тем, как отмечают другие. Интересно же понять — ради чего они стараются?

Очень поучительно для нас отметил в этом году годовщину советско-германского договора российский публицист, редактор исторического журнала, педагог двух авторитетнейших вузов, лауреат премии «Четвертая власть» Виталий Дымарский.

Виталий Наумович решил воспользоваться годовщиной, чтобы указать согражданам на роль СССР в развязывании Второй мировой войны. А чтобы сделать это нагляднее, разместил на своей странице в Facebook картинку. Там внизу нарисован Лондон, который бомбят немецкий и советский летчики, пожимающие друг другу руки. И дан стих:

Назначили народы-братья

Над вражьим городом свидание.

При каждом их рукопожатьи

Трещит имперская Британия.

В подписи к картинке указано, что это плакат Кукрыниксов 1940 года, «изъятый изо всех архивов».

В принципе, этого было бы достаточно. Но не забудем, что Дымарский — не только редактор исторического журнала, но еще и журналист, а также преподаватель и лауреат. Поэтому он не мог не прокомментировать размещенное изображение.

«К юбилею пакта Молотова-Риббентропа. Для тех, кто верит в сказки про «лучше подготовиться к войне», «оттянуть войну» и т.д.», — написал преподаватель МГИМО и ВШЭ.

То есть лауреат, редактор исторического журнала, преподаватель двух элитных российских институтов обвинил СССР в бомбежках Лондона в 1940 году на основании найденной им картинки в Интернете.

Плакат, разумеется, оказался подделкой.

Автор фальшивки, некто Антон Мырзин, просто заменил в оригинальном плакате 1944 года силуэт Берлина на Лондон и пририсовал на английский самолет Handley Page Hampden немецкую свастику.

Кстати, Мырзин сам по себе заслуживает отдельной беседы. Этот плакат — не единственная его работа, получившая некоторую известность. Сам Антон в данный момент проживает и творит на Украине. Творит он вот такое. И такое.

На что Виталию Наумовичу попеняли читатели его блога.

Хорошо бы, на этом все. Собственно, так получилось у Виктора Шендеровича, который в эту годовщину наступил на ту же информационную мину, опубликовав фальшивку со схожим комментарием. Но он, получив разъяснения от подписчиков, свой пост удалил.

А вот Дымарский не был бы собой — то есть лауреатом премии «Четвертая власть», редактором исторического журнала, преподавателем МГИМО и ВШЭ, — если бы сдался так легко и не сходил в контратаку.

Контратака заключалась в том, что Виталий Наумович заявил:

«Итак, плакат. Фейк, говорите? Но фейк — это информационный продукт, в котором отсутствует правдивая информация. Авторы же помещенного плаката перерисовали (спародировали) Кукрыниксов, поместив в их форму содержание, ПОЛНОСТЬЮ соответствующее тогдашней внешней политике СССР».

А чтобы доказать, что это именно так, преподаватель МГИМО и ВШЭ, редактор исторического журнала и лауреат премии «Четвертая власть» опубликовал документ — стенограмму беседы Сталина с Риббентропом. В ней Сталин говорит, что «большевики всегда ненавидели Англию» и любили Германию с самого начала, когда «мир упрекал большевиков в том, что они являются платными агентами Германии».

При этом Виталий Наумович, как настоящий историк, журналист и преподаватель, даже указал источник цитаты: «Документы внешней политики СССР. Том 22. Кн. 2. 1 сентября — 31 декабря 1939 г. — М.: Международные отношения, 1992. стр. 606—611».

Как тут не поверить? Это ж кем надо быть, чтобы не поверить лауреату, редактору и педагогу?!

За три минуты я нашел источник. Скачал весь массив документов. И убедился, что никакой стенограммы беседы Сталина с Риббентропом в нем нет.

Но откуда же наш преподаватель и все остальное взял этот текст? Не придумал же сам?

Как выяснилось, данный текст предположительно относится к перу Густава Хильгера и опубликован в издании Viertelsahreshefte für Zeitgeschichte. München, 1991. Heft. Достоверность текста не установлена.

Но даже его Виталию Наумовичу пришлось подредактировать. Он взял и отцензурировал Сталина, чтобы его речь выглядела максимально воинственно. Чтобы стереть из истории человека, который максимально оттягивал мировую войну, и вместо него нарисовать одержимого ненавистью к миру маньяка, который на пару с Гитлером бомбит Британию.

Например, полностью удалена фраза:

«Г-н Сталин сказал, что г-н министр в осторожной форме намекнул, что под сотрудничеством Германия не подразумевает некую военную помощь и не намерена втягивать Советский Союз в войну. Это очень тактично и хорошо сказано».

То есть Дымарский, чтобы оправдать свою предыдущую ложь с плакатом, подделал атрибуцию исторических источников (я не обсуждаю сейчас подлинность самих слов Сталина).

Что произошло с Виталием Наумовичем? Точнее, что он сам с собой сделал? Описать это невозможно, не употребляя слов, специально придуманных для таких случаев русским народом.

— Господин редактор исторического журнала! Преподаватель МГИМО и ВШЭ! Лауреа-ат! Проснитесь, вы обгадились!

— А я и не сплю!

Теперь давайте подумаем: почему Дымарский так с нами поступил?

Я не случайно акцентировал внимание на премии «Четвертая власть» и прочих регалиях Виталия Наумовича. Ведь то, что мы только что видели, — это и есть власть. Один из ее видов — власть морального авторитета.

Но чтобы ее получить, есть разные пути. Можно провести долгие годы над изучением этики, истории, антропологии, политических и правовых учений, религиозных и философских текстов. А можно просто объявить, что вокруг — не люди, а порочные свиньи, которые могут вырваться из своей моральной нечистоты лишь одним способом — подчинением самозваному морализатору. Именно так выбиваются из общества премии, места, звания, должности, бюджеты.

Но почему же все получилось так жалко, глупо и позорно?

Да потому, что наш Виталий Наумович, четвертая власть, действительно верит в то, что вокруг него пасутся свиньи. Которые, может, и не бомбили Британию, но уж точно хотели бы. Существа, примитивные настолько, что бессмысленно совершать для власти над ними настоящий труд — достаточно его имитации.

Но это не самое плохое из того, что я хотел сказать.

У многих из вас сейчас вертится на языке вопрос: «Но как же он служил в очистке? Какой Швондер его туда пристроил?»

Дело в том, что здесь нет никакого противоречия. Вы, может быть, уже забыли профессора Андрея Зубова, автора «гениальной» фразы «Гитлер — ангел русской истории»? Он тоже преподавал в МГИМО.

А припоминаете доцента того же вуза Николая Топорнина, который утверждал, будто НАТО была создана в ответ на Организацию Варшавского договора?

Или вы забыли профессора ВШЭ Сергея Медведева, который предложил отдать Сибирь под международный протекторат, заслужил от президента России звание «придурок» и продолжает работать, преподавать и писать статьи?

Виталий Наумович в этих структурах — не чужой. Он там не случайно. Он — плоть от плоти кланов интеллигенции, которая поколениями пристраивает друг друга, а также своих любовниц и любовников, племянников и детей, жен, зятьев, сирот — к званиям, бюджетам, должностям, местам, премиям.

Они присосались к российской науке, культуре и журналистике, как лицехват, и откладывают в них свои личинки. И чем престижнее институт, с тем большим остервенением эта человеческая многоножка рвется к захвату в нем всего и вся — удушая каждого, на чьем фоне может обнаружиться их убогость.

Дымарский — не проблема. Он — симптом серьезного системного заболевания, которое не позволяет нашей культуре, науке и образованию выполнять свои функции: обеспечивать наше национальное самопознание и историческое восхождение. Вместо этого стараниями Виталия Наумовича подавляется национальное достоинство России и воспитываются национальные комплексы.

Потому что подавление — первая задача самозванцев и паразитов.