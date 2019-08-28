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Мосгорсуд признал законным отказ мэрии согласовать митинг «оппозиции» 31 августа

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Мосгорсуд признал законным отказ мэрии согласовать митинг «оппозиции» 31 августа

Москва, 28 августа. Мосгорсуд отменил решение, которое обязывало власти Москвы предоставить площадку для проведения митинга 31 августа. Результат рассмотрения дела опубликован на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

«Отменить судебное постановление полностью», — говорится в сообщении о результате рассмотрения.

Таким образом, отказ в проведении митинга 31 августа в центре Москвы признан законным.

Ранее власти Москвы не согласовали акции 31 августа из-за мероприятий, приуроченных ко Дню знаний.

Напомним, по Москве прошла череда незаконных митингов «оппозиции», которые переросли в массовые беспорядки. Организаторами сборищ выступают сторонники скандального блогера Алексея Навального, попавшие в число выдвиженцев, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатами в депутаты столичного парламента. Их не допустили к выборам из-за большой доли недействительных подписей избирателей, которые они подали в МГИК.

После этого так называемые «независимые кандидаты» начали организовывать митинги в столице, пытаясь оказать давление на избирком. Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов и Дмитрий Гудков были отправлены под административный арест. На Любовь Соболь суд наложил несколько штрафов.

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