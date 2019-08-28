Захарова рассказала о перспективах Северного морского пути

Москва, 28 августа. Российская Федерация заинтересована в углублении взаимодействия с другими государствами по использованию Северного морского пути, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

В своем выступлении в ходе традиционного еженедельного брифинга по вопросам внешней политики Захарова отметила, что в российском МИДе обратили внимание на недавние сообщения о якобы существующем экологическом вреде Северного морского пути.

Речь идет о заявлении французского перевозчика CMA CGM, который отказался от использования Севморпути и других транспортных коридоров в Арктике по экологическим соображениям, а также о заявлении главы норвежского МИДа, которая сообщила, что власти Норвегии планируют провести проверку морской транспортной магистрали на соответствие экологическим стандартам.

В ответ на это Захарова сказала, что Северный морской путь — российская национальная транспортная артерия, поэтому Россия в полном соответствии с международным правом отвечает за функционирование этого маршрута и будет делать все для обеспечения безопасности Севморпути и сохранения хрупкой экосистемы этого региона.

«Перспективы его (Северного морского пути) очевидны — это оптимальное расстояние по маршруту Европа-Азия, отсутствие ограничений по пропускной способности, если сравнивать, например, с Суэцким каналом, относительная безопасность мореплавания. И каждый год востребованность этого направления и этого способа доставки растет, учитывая активности газовых и нефтяных компаний в регионе Арктики, в том числе на полуострове Ямал», — заявила Захарова.

Представитель российского МИДа подчеркнула, что в России заинтересованы в углублении взаимодействия с другими государствами по использованию Северного морского пути.

К 2025 году поставлена задача обеспечить круглогодичное использование маршрута и увеличить грузопоток до 80 миллионов тонн в год, а также развивать портовую инфраструктуру, навигационную и гидрографические возможности этой транспортной артерии и совершенствовать систему поиска и спасания, рассказала Захарова.