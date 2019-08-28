Задержано более 30 человек, напавших на журналистов канала «112.Украина» под Харьковом

Харьков, 28 августа. Сотрудники МВД Украины задержали более 30 человек, напавших на съемочную группу телеканала «112.Украина» в Харьковской области, об этом сообщила замглавы Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.

Съемочная группа телеканала «112.Украина» снимала сюжет о хищении леса в населенном пункте Золочев Харьковской области. Ранее президент Украины Владимир Зеленский требовал пресечь незаконную вырубку.

Неизвестные заблокировали автомобиль съемочной группы и пробили колеса. В прямом эфире на журналиста телеканала напали несколько человек и избили его. Как отмечает телеканал, на место происшествия приехала полиция, но вмешиваться не стала.

«Мы снимали одно из хозяйств, подняли квадрокоптер для того, чтобы увидеть масштаб всего производства леса, после чего выбежали работники, агрессивный юрист. Сейчас полностью спущены колеса, машина заблокирована», — сообщил журналист в прямом эфире, после чего был избит.

Калмыкова сообщила, что на место происшествия прибыли два территориальных подразделения полиции. Правоохранители занимаются установлением личностей нападавших.

«Сейчас 30 человек, которые были участниками этой конфликтной ситуации, работниками полиции задержаны и доставляются в территориальный участок полиции для выяснения всех обстоятельств», — отметила Калмыкова.

Калмыкова добавила, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, чтобы квалифицировать событие по уголовному или по административному кодексу. По предварительным данным, происшествие могут классифицировать как хулиганство.

Отметим, что это уже не первое нападение на телеканал «112.Украина». В июле текущего года неизвестные обстреляли здание телеканала «112 Украина» в Киеве из гранатомета. Поводом для нападения радикалов стало намерение телеканала показать фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», в котором рассказывается о кризисе в стране.