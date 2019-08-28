 Бывший спикер Рады похвалил Зеленского за освобождение Вышинского

Спикер Верховной рады II и V созывов Александр Мороз назвал освобождение главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского «положительным эффектом от избрания Владимира Зеленского президентом».

Александр Мороз, выйдя на прямое включение со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», похвалил Владимира Зеленского за отставку бывшего украинского президента Петра Порошенко и членов его команды с руководящих постов и за попытку наладить контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

«Это определенно вселяет надежду на то, что это направление будет развиваться. И поэтому событие, которое мы все сегодня обсуждаем [освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи], можно рассматривать как следствие такого сдвига. Это нужно и для Украины, и для России», — сказал украинский политик в прямом эфире российского телевидения.

Ведущий программы Евгений Попов поинтересовался, как Александр Мороз относится к тому, что комитет Рады по иностранным делам при Зеленском возглавил человек, который фотографируется на фоне карты сепаратистов Поволжья, а комитет по реинтеграции Донбасса — человек из команды Порошенко, яро выступавший против жителей этого региона.

«Что за шаг вперед и два — назад?» — спросил Попов Мороза.

«Я не могу сейчас дать полный анализ этой ситуации, но думаю, что она будет исправляться по ходу функционирования людей, назначенных на эти должности с подачи президента, — сказал бывший спикер двух созывов украинского парламента. — Я не думаю, что это постоянная политика и постоянная линия».

«Но все-таки, с высоты вашего опыта, та команда, которая сейчас пришла в Раду, вот эти вот люди, которые, в отличие от вас, опыта не имеют, они будут править страной. К чему это может привести Украину?» — поинтересовалась соведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева.

«Практика поставит на место многих. Я тоже обеспокоен тем, что в составе парламента недостаточно людей с опытом. Но это заслуга Порошенко и его команды. Потому что украинцы голосовали не столько за самого Зеленского, сколько против прежней власти», — ответил Александр Мороз.

При этом он напомнил, что во власти часто встречаются люди самых разных профессий.