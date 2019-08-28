Освобожденный Вышинский рассказал, что его арест стоил Порошенко кресла президента

Федеральное агентство новостей оказалось одним из первых изданий, которому удалось взять интервью у руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского сразу после его освобождения.

Среди вопросов, которые журналисты различных СМИ задавали Кириллу, был вопрос о его возможном обмене. Напомним, ранее появилась информация, что Вышинский отказался от участия в обмене удерживаемыми Москвой и Киевом лицами. Кирилл заявил, что считает себя невиновным, поэтому его освобождение не должно быть обставлено никакими условиями.

Отвечая на соответствующий вопрос после судебного заседания, принявшего решение о его освобождении, Вышинский подтвердил свою позицию. Журналист подчеркнул, что его арест носил исключительно политический характер. По словам Вышинского, теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко использовал его в качестве заложника и за это поплатился.

«Вопрос о моем обмене поднимается с 15 мая (2018 года, то есть с момента задержания). У меня на руках еще не было документа о подозрении, а отдельные украинские политики и чиновники уже поднимали вопрос о моем обмене. Для меня в этом смысле каких-то тайн не было. Я с первого дня к этому отнесся, как к попытке поднять политический рейтинг ушедшего президента (Петра Порошенко). Попытка для Порошенко оказалась неудачной, она в том числе стоила ему президентского кресла. Ну, а мне она стоила больше года содержания в тюрьме», — подчеркнул Кирилл Вышинский.

Ранее в интервью ФАН Вышинский заявил, что не собирается мстить Порошенко за год, вычеркнутый из жизни. Тем не менее, по словам журналиста, в случае судебного процесса над экс-президентом Украины и его подельниками он готов дать в суде соответствующие показания.

«Месть — это не мой конек, — сказал Кирилл. — Я не озлоблен, и я не буду стремиться любой ценой отплатить старой власти. Впрочем, в случае суда над Порошенко и его подручными, я, как законопослушный гражданин, готов дать показания на процессе. Если, разумеется, в этом будет необходимость».

В среду Апелляционный суд Киева принял решение освободить Кирилла Вышинского из-под стражи — арест ему заменили на обязательство о явке. Решение приветствовали в Кремле, в МИД РФ, а также известные российские журналисты Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев и другие: все они с самого начала выступали за освобождение Вышинского.