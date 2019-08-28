Опубликована предсмертная переписка убитой челябинским депутатом жены

Челябинск, 28 августа. Супруга челябинского депутата Азата Зарипова, который подозревается в ее убийстве, перед смертью общалась с другом из Новосибирска. Переписку 32-летней женщины опубликовали местные СМИ.

Согласно представленным скриншотам, рано утром Елена Зарипова сообщила знакомому Антону, что ее муж вернулся после встречи с друзьями, однако продолжает сидеть в автомобиле пьяный и с оружием.

«Уснул бы в машине», — написала женщина в 05.43 по местному времени (3.43 по московскому).

В ответ ее друг по переписке признался, что переживает, однако Зарипова ничего ему не ответила.

«У мены плохие мысли в голове», – написал Антон в 9.37 по челябинскому времени.

Переписка, ставшая предсмертной, на этом завершилась. Позднее молодой человек признался, что общался с супругой депутата только в Интернете, где они и познакомились. Единственный раз он увидел подругу по переписке уже на похоронах. Он считает, что женщине, увидевшей пьяного и вооруженного мужа, стоило сразу же вместе с детьми бежать из дома за помощью.

Напомним, в ночь с 20 на 21 августа депутат Локомотивного городского округа Челябинской области, поссорившись с женой, схватил охотничье ружье и дважды в нее выстрелил. Женщину оперативно доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ее жизнь. Депутат Зарипов арестован, он пробудет под стражей, по решению суда, на протяжении двух месяцев. Против парламентария возбудили уголовное дело по статье «Убийство».