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Пострадавшая в Турции маленькая петербурженка умерла в больнице

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Пострадавшая в Турции маленькая петербурженка умерла в больнице

Санкт-Петербург, 28 августа. Пострадавшая в Турции маленькая петербурженка умерла в больнице. Об этом заявил отец девочки Андрис Лейкуцис.

Трагическую новость мужчина сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«В начале четвертого Алиска умерла», — написал он.

Алисе было 12 лет.

Напомним, в начале августа девочка со своими родными отдыхала на курорте в Бодруме. 18 августа ее затянуло в трубу на дне бассейна. На помощь кинулся ее отец, но он не смог извлечь руку дочери из насоса, даже когда тот был оставлен. В итоге ему помогали семь мужчин. Ребенка смогли достать из воды только вместе с обшивкой бассейна. Ребенка экстренно госпитализировали, но она находилась в крайне тяжелом состоянии. Позже в Турцию на помощь девочке прибыла команда реаниматологов из Петербурга. Однако усилия питерских специалистов и их турецких коллег были тщетны. 

 

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