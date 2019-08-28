Сборная России завоевала 22 медали на мировом чемпионате по профессиональному мастерству



В основном зачете WorldSkills Kazan 2019 России достались 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов. Тем самым команда обеспечила себе второе место в медальном зачете. Первое место заняла сборная Китая, а третье — сборная Южной Кореи. Торжественное награждение призеров и победителей состоялось на церемонии закрытия мероприятия в «Казань Арене».

Золотые медали за первое место в рейтинговой таблице получили участники сборной WorldSkills Russia по следующим компетенциям: «Администрирование отеля», «Визуальный мерчендайзинг», «Изготовление прототипов», «Изготовление изделий из полимерных материалов», «Информационная безопасность», «Лабораторный химический анализ», «Печатные технологии в прессе», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Флористика», «Холодильная техника и системы кондиционирования» и «Ювелирное дело».

Вторые места и серебряные медали достались российским участникам по следующим компетенциям: «Информационные кабельные сети», «Обслуживание авиационной техники», «Парикмахерское искусство» и «Электромонтаж».

Бронзовые медали взяли участники сборной России по компетенциям: «3D-моделирование для компьютерных игр», «Мобильная робототехника», «Облицовка плиткой» и «Экспедирование грузов».

«Россия впервые проводила состязания лучших профессионалов планеты. И оно стало самым крупным и представительным в истории движения, ярким, незабываемым зрелищем, где созданы были все условия для честной и справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира, — подчеркнул во время церемонии закрытия президент Российской Федерации Владимир Путин, поздравляя участников чемпионата с его завершением. — К этому движению в России уже присоединилось полмиллиона наших сограждан, но число его сторонников, участников неуклонно растет. В нашей стране WorldSkills стало важнейшим элементом передовой системы профессионального образования, которую мы формируем в том числе по специальностям цифровой экономики. Мы меняем наши колледжи, создаем широкие, не имеющие аналогов в мире возможности для детей заниматься техническим творчеством. И радует, что наш опыт оказался востребованным».

Обладательница золотой медали по компетенции «Лабораторный химический анализ» Анастасия Камнева стала результативной участницей мирового первенства и первой в истории россиянкой, удостоенной премии имени Альберта Видаля — престижной награды, названной в честь испанского отца-основателя международного движения WorldSkills. Михаил Воронцов, участник по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», получил награду «Лучшего представителя нации» — Best of Nation.

«Наша страна завоевала рекордные 22 медали, и 14 из них — золотые. Это число чемпионов говорит об очень высоком уровне подготовки в нашей стране, о том, что среди наших экспертов и преподавателей есть носители технологий мирового уровня, и мы опередили те страны, у которых мы учились, как у лучших, 2-3 года назад. Из догоняющей Россия стала опережающей страной, серьезным конкурентом вечных лидеров WorldSkills. Помимо этого, у нас 25 медальонов за профессионализм, гарантия профессионального признания участника чемпионата международным сообществом. С Best of Nation и премией Альберта Видаля у России на чемпионате мира в Казани 49 наград – это серьезный импульс, который дан развитию системы профессионального образования в России», — отметил директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Медальоны за профессионализм получили участники по компетенциям: «Архитектурная обработка камня», «Бетонные строительные работы», «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Инженерный дизайн CAD», «Кирпичная кладка», «Кондитерское дело», «Кузовной ремонт», «Малярные и декоративные работы», «Мехатроника», «Облачные технологии», «Обслуживание тяжелой техники», «Окраска автомобиля», «Плотницкое дело», «Программные решения для бизнеса», «Промышленная механика и монтаж», «Ресторанный сервис», «Сантехника и отопление», «Сетевое и системное администрирование», «Столярное дело», «Технологии моды», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Хлебопечение», «Электроника» и «Эстетическая косметология».

Напомним, чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills в России проводился впервые. В нем приняли участие 1354 конкурсанта из 63 стран мира.

В финале церемонии закрытия мероприятия состоялась торжественная передача флага чемпионата мира представителям Китая, где уже идет подготовка к мировому чемпионату WorldSkills Shanghai 2021. Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова передала флаг «Ворлдскиллс» заместителю председателя Народного политического консультативного совета Китая Вану Юнцину.