Захарова ответила на обвинения сенаторов США, которых не пустили в Россию

Москва, 28 августа. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила на претензии двух сенаторов США Рона Джонсона и Криса Мерфи, которым было отказано в выдаче российской визы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам дипломата, американские парламентарии не подавали документов на получение визы. Захарова также напомнила, что Джонсон и Мерфи находится в российском «стоп-листе» за рестрикции в отношении членов Совфеда.

«Складывается впечатление, что сенаторы просто хотели раздуть скандал. Американским сенаторам известно, что они стали фигурантами стоп-списка в ответ на рестрикции против значительного числа членов Совета Федерации», — отметила представитель МИД РФ.

Напомним, что ранее Джонсон и Мерфи заявили, что получили отказ на просьбу предоставить российскую визу. В Госдепе отметили, что политики якобы хотели обсудить вопрос налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном, а также поднять тему об отмене санкций. Российское посольство в США в ответ заявило, что если бы сенаторы хотели наладить отношения между двумя странами, то давно бы пригласили российских коллег в Капитолий.

Отношения между Россией и США в очередной раз обострились после 2014 года, когда на Украине произошел поддерживаемый Соединенными Штатами госпереворот. После этого США приняли несколько пакетов санкций против РФ, Москва в ответ ввела эмбарго на ввоз западной продукции. Кроме того, Россия зеркально отвечала на все дипломатические выпады со стороны Вашингтона.