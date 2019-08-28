В ДНР назвали провокацией закрытие Киевом КПП «Майорск» в Донбассе

Донецк, 28 августа. Закрытие контрольно-пропускного пункта «Майорск» на линии соприкосновения в Донбассе является очередной провокацией украинской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Ранее пресс-служба украинского штаба операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщила о временном закрытии пункта пропуска «Майорск» из-за обстрелов.

Представитель Народной милиции ДНР опроверг заявление украинской стороны, отметив, что 28 августа ВСУ нанесли несколько артиллерийских ударов по Горловке, чтобы спровоцировать ополченцев на ответные действия. Он также добавил, что Народная милиция ДНР не отвечает на обстрелы со стороны украинских силовиков.

«Это очередная провокация. С самого утра противник ведет огонь по Горловке, в том числе из тяжелого вооружения. Их цель — спровоцировать нас на ответный огонь. Но Народная милиция ДНР на провокации не поддается», — сказал он.

По его словам, что украинские силовики намеренно закрыли пункт пропуска «Майорск», чтобы отвлечь внимание СМИ от нарушений перемирия в Донбассе. Представитель Народной милиции ДНР предположил, что действия украинской стороны являются подготовкой к масштабной провокации ВСУ против мирных жителей Донбасса.

«Не исключаем, что это подготовка к более серьезной провокации против мирных жителей с последующим обвинением нас в срыве перемирия», — добавил представитель ведомства.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины объявили о начале военной операции против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23 тысячи получили ранения.