Стало известно, когда начнут штрафовать попавших на камеры водителей без ОСАГО

Москва, 28 августа. Водителей без полисов ОСАГО, которых вычислили камеры наблюдения, начнут штрафовать в первом квартале 2020 года, заявил вице-премьер России Максим Акимов.

По его словам, в настоящее время уведомления об отсутствии полисов получили уже более 5,5 тыс. автовладельцев.

«Пока уведомления. Но в первом квартале следующего года, как мы планируем, это будет уже формирование штрафов в автоматическом режиме за выезд без обладание полисом», — подчеркнул он.

По мнению вице-премьера, это позволит пресечь выезд на дорогу машин без ОСАГО, пишет РИА Новости.

Напомним, информация о начале тестирования автоматической проверки полиса ОСАГО в Москве появилась 7 августа. После завершения тестирования автовладельцы без полисов должны будут платить штраф в размере 800 рублей. К слову, месяцем ранее в Сети были опубликованы адреса нахождения всех камер фото- и видеофиксации на дорогах Москвы. Данные появились на сайте Центр организации дорожного движения. В ЦОДД подчеркнули, что эта информация никогда ни для кого не была секретом.