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Экономика

Центробанк РФ выпустил памятную монету к юбилею ВГИК

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Центробанк РФ выпустил памятную монету к юбилею ВГИК

Москва, 28 августа. Центральный банк России объявил о выпуске юбилейной монеты к 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова. Монета выполнена из серебра, ее номинал составляет 3 рубля.

«На оборотной стороне монеты находится логотип ВГИК на фоне рельефного изображения кинопленки. Тираж монеты — 3 тыс. штук», — говорится в сообщении регулятора.

Напомним, что Всероссийский государственный институт кинематографии был основан в 1919 году в Москве. Это учебное заведение закончили такие мэтры российского кино, как Андрей Тарковский, Кира Муратова, Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, Сергей Бондарчук и Станислав Говорухин.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин поддержал идею ректора ВГИК Владимира Малышева об установке на здании вуза мемориальной доски Говорухину. По словам Малышева, автор культовых лент «Место встречи изменить нельзя» и «Вертикаль» не расставался с институтом всю жизнь.

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Источник: Центральный банк России
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