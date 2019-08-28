В России освобождение Вышинского назвали началом разморозки «Минска»

Освобождение российского и украинского журналиста Кирилла Вышинского — жест России; это начало масштабной работы по разморозке «Минска». Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Условие России

По сообщениям украинских СМИ, ссылаясь на источники, освобождения Кирилла Вышинского является условием Российской Федерации по нормандскому формату.

«Освобождение Кирилла Вышинского никак не связано с обменом, а было условием России по нормандскому формату», — заявил источник Страна.ua.

Ранее Киевский апелляционный суд освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Журналист должен будет прийти в суд и к следователю по первому требованию, а также сообщить о смене места проживания или работы. Более того, ему рекомендуется воздержаться от общения со свидетелями.

По словам Вышинского, решение суда справедливо и обосновано. Он поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку. Первым к Вышинскому подошел корреспондент ФАН.

«Знаете, я ждал этого с 15 мая (2018 года). Каждый день в Лукьяновском СИЗО давался мне очень тяжело — не было горячей воды и многого другого. Поэтому я сейчас больше всего хотел бы просто попасть домой, помыться как человек, собраться с силами», — ответил Вышинский на вопрос, было ли решение суда для него неожиданным.

Заложник ради торга

Как отметил Иван Скориков, ситуация с политическим заключением Кирилла Вышинского никак не взаимосвязана с анонсированным и ожидаемым обменом военнопленных. Вышинский не выполнял преступных приказов, не участвовал в боевых действиях, не устраивал диверсий, а был попросту схвачен исключительно из политических мотивов еще до провокации Петра Порошенко в Керченском проливе.

«Его сделали заложником, вероятнее всего, ради торга по вызволению украинского террориста — «режиссера» Олега Сенцова. Сам Вышинский неоднократно заявлял, что не приемлет никакого обмена, а требует освобождения, реабилитации и наказания заказчиков и исполнителей позорного судилища над ним. Освобождение Вышинского из-за решетки было сделано под обязательство, что он продолжит проходить по делу и не покинет территорию Украины. Это значит, сфабрикованное обвинение в государственной измене, грозящее 15 годами лишения свободы, никто пока не снимал», — пояснил Иван Скориков.

По мнению эксперта, освобождение Вышинского — это политический жест новой украинской власти. Он адресован, во-первых, России, которую как бы обязывают сделать ответный ход в «игре в поддавки». И не обязательно по текущей ситуации с пленными, но, очевидно, в рамках широкой подготовки к разморозке «Минска», считает Иван Скориков.

«Во-вторых, Вышинского выпустили аккурат к началу работы новой пропрезидентской Рады как жест журналистскому сообществу, и, в целом, избирателю, заскучавшему по реальным делам за 100 дней президентства Зеленского. Посыл прост — время охоты на ведьм закончено, а суды приняли сторону нового режима», — заключил Иван Скориков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Москва не выдвигала никаких условий для проведения саммита в нормандском формате, однако переговорам должна предшествовать встреча помощников глав государств.