Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции в сентябре до 4,3%

Москва, 28 августа. Годовая инфляция в России замедлится до 4,3% в сентябре, об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития на 2019-2024 годы.

В документе отмечается, что в декабре текущего года годовая инфляция составит 3,8%, в марте 2020 года замедлится до 3,2%, в июне – до 3%, а в сентябре следующего года – до 2,9%. Согласно прогнозу, в третьем квартале текущего года инфляция составит 0,1%, в четвертом квартале ожидается инфляция на уровне 1,2%. Также ожидается, что в первой четверти следующего года инфляция составит 1,1%, во втором квартале 2020 года – 0,5%, в третьем квартале – 0%, а в четвертом – 1,3%. Росстат сообщил, что с начала текущего года по 19 августа цены выросли на 2,5%.

Также Минэкономразвития РФ понизило прогноз по инфляции в текущем году с 4,3% до 3,8%, а в следующем году — с 3,8% до 3%. Глава ведомства Максим Орешкин объяснил прогнозируемое снижение уровня инфляции торможением потребительского спроса.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень инфляции в России приближается к целевому ориентиру. Глава государства отметил положительные темпы экономического роста, напомнив, что по итогам шести месяцев 2019 года ВВП РФ увеличился на 0,7%, а рост промышленности достиг 2,6%. Кроме того, в первом полугодии на 2% ускорился рост в обрабатывающих отраслях.