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Новые антироссийские санкции США вызывают только сожаление, заявила Захарова

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Новые антироссийские санкции США вызывают только сожаление, заявила Захарова

Москва, 28 августа. Новый пакет антироссийских санкций США вызывает только сожаление — российская экономика неоднократно демонстрировала устойчивость к такому давлению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее в силу вступил очередной пакет американских санкций в отношении России. Вашингтон заявлял, что поводом к введению очередных ограничений против РФ стало то, что Москва не предоставила гарантий неприменения биологического и химического оружия. Новые санкции распространяются на госдолг. Также Штаты будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов РФ крупнейшими финансовыми организациями: МВФ и Всемирным банком.

«Данное решение ничего, кроме сожаления, не вызывает. Печально, что остатки былого партнерства принесены в жертву внутриполитическим целям [США]», — сказала Мария Захарова.

Она обратила внимание, что российская экономика уже не раз показывала свою устойчивость по отношению к такому внешнему давлению.

«Санкции США — это нелегитимный инструмент давления», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее сенатор Олег Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что эти санкции США были ожидаемы. Он добавил, что экономика России готовилась к ограничениям со стороны Штатов.

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