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Технологии

«Вертолеты России» и «Яндекс» создадут инфраструктуру для аэротакси

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«Вертолеты России» и «Яндекс» создадут инфраструктуру для аэротакси

Жуковский (Московская область), 28 августа. Компания «ВР-Технологии» («дочка» «Вертолетов России») договорилась с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской инфраструктуры для аэромобильности.

Соответствующий документ стороны подписали в ходе авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит в эти минуты в подмосковном Жуковском.

Отметим, что летающее такси в скором времени может стать абсолютным трендом в развитии технологий. Летающее беспилотное такси уже испытали в Австрии и США. Ожидается, что в ближайшие шесть лет подобные машины появятся во многих мегаполисах мира.

По словам экспертов, с финансовой стороны полеты на воздушном такси будут конкурентоспособны с поездками на других видах транспорта на сопоставимые расстояния. Кроме того, подобные транспортные средства не производят выбросов углекислого газа, что положительно сказывается на экологии, а также решают проблему пробок.

О разработках летающего такси со стороны «Яндекса» пока не сообщалось, однако известно, что российский интернет-гигант работает над созданием беспилотных автомобилей. Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось лично протестировать один из таких прототипов в «Сколково». 

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Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
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