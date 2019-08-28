Захарова раскритиковала планы США усилить давление на Венесуэлу 

Москва, 28 августа. Россия призывает США отказаться от односторонних санкционных мер в отношении Венесуэлы для улучшения гуманитарной ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как отметила дипломат в ходе брифинга, администрация американского президента Дональда Трампа, вопреки человеческой логике, заявляет о новых вариантах усиления давления на Каракас. В частности, звучат угрозы об организации морской блокады Боливарианской Республики, указала Захарова.

«Неужели провальный опыт более чем полувекового эмбарго Кубы ничему не научил?» — раскритиковала она планы США.

Напомним, в Венесуэле 22 января начались акции протеста оппозиции, выступающей против законно избранного президента Николаса Мадуро. Уже на следующий день спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его сразу же поддержали США, а затем и Канада, Израиль и ряд других государств.

В то время как Россия, а вместе с ней Китай, Куба, Мексика и другие страны заявили о поддержке действующего президента Мадуро. В Москве назвали происходящее в Венесуэле квазипереворотом и заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны.

Вашингтон тем не менее продолжает оказывать давление на Венесуэлу. На днях ресурс Axios со ссылкой на пять источников в администрации сообщил о том, что Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Боливарианской Республики. Глава Белого дома хотел разместить корабли американских Военно-морских сил вдоль венесуэльских берегов, чтобы пресечь доставку товаров в страну.

Однако военное ведомство США не восприняло подобное предложение всерьез, потому что сочло его непрактичным, де-юре несостоятельным и требующим слишком много сил и средств.