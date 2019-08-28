Захарова рассказала о ситуации в Сирии

Москва, 28 августа. Россия оценивает ситуацию в Сирийской Арабской Республики как стабильную, однако сохраняются некоторые очаги напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В целом оцениваем ситуацию в Сирии как стабильную. Главным очагом напряженности остается идлибская зона деэскалации», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Альянс боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемый террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), фактически, превратил идлибскую зону в плацдарм для нападений на позиции сирийских правительственных сил и гражданское население, подчеркнула Захарова.

«Боевики продолжают атаки на военные базы РФ. «Хмеймим» был четыре раза атакован в августе, сирийская армия была вынуждена предпринимать ответные меры, все действия велись строго в рамках демилитаризованной зоны», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, Захарова добавила, что обеспокоенность вызывает сохраняющаяся нестабильность на северо-востоке страны, где активизировались спящие террористические ячейки. Захарова подчеркнула, что Россия выступает за восстановление территориально целостности Сирии.

Особое внимание Захарова уделила тяжелой ситуации в лагере «Эль-Холь» на неподконтрольной властям территории.

«Перенаселенность лагеря, недостаток воды и продуктов приводят к дальнейшей деградации обстановки, росту туберкулеза, холеры, брюшного тифа. Целевая программа ООН остается недофинансированной», — заявила Захарова.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.