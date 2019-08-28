Боевики хотят столкнуть РФ и Турцию путем фейка об обстреле турецкого поста в Сирии

Вооруженные силы Турции опровергли многочисленные сообщения оппозиционных СМИ о якобы обстреле турецкого наблюдательного поста вблизи поселения Шер-Магар, расположенного в долине Аль-Габ на северо-западе провинции Хама. Для чего связанные с боевиками ресурсы активно распространяли данные фейки? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Одни порталы утверждали, будто бы огонь по турецкому пункту мониторинга вели ВКС РФ, другие — что это были ВВС Сирии. Причем некоторые порталы, запутавшись, очевидно, в нумерации постов Турции на северо-западе САР, переносили «место действия» к другим турецким объектам, даже в пригород Алеппо Рашидин.

В любом случае эта информация оказалась изначально выдуманной, поскольку Анкара на этот раз не стала пользоваться готовыми вбросами идлибских бандгрупп и сразу призналась, что никаких обстрелов попросту не было.

Не было нападения, но взрыв, похоже, и вправду имел место. Так, оппозиционный источник в Twitter (@JulianRoepcke) предоставил соответствующие фото с места событий, зафиксировав клубы дыма над турецким постом. Характер ландшафта действительно соотносится именно с долиной Аль-Габ.

Впрочем, и этим Twitter-ресурсом данные материалы использовались с целью создания информационного вброса. Разместив снимки взрыва, он, вторя другим, безосновательно назвал его виновником Дамаск, а именно ВВС САР. Очевидно, что инцидент мог произойти, например, из-за взрыва боеприпасов на одном из складов армии Турции, но так называемая «умеренная оппозиция» предпочла преподнести данный факт в совершенно ином виде.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что данная провокация была приурочена ровно к переговорам лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Идлибу, которые прошли в Москве накануне. Очевидно, боевики пытались саботировать соглашения сторон и вновь склонить плавающую позицию Анкары в свою пользу.

«Сейчас в Сирии параллельно развиваются сразу несколько процессов. С одной стороны, ВКС РФ и Сирийская арабская армия (САА) уничтожают анклав террористов в Идлибе после множества обстрелов и атак со стороны боевиков, в том числе в направлении российской базы. С другой стороны — идет также политический процесс. В нем тоже решающую роль играет Россия, но значимая роль также отведена Турции. В этой связи вопрос взаимоотношения наших стран очень важен, хотя, конечно, далеко не только в рамках Астанинского формата», — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимания, что между Анкарой и Москвой не всегда все было безоблачно, в том числе и в отношении происходящего в САР, но обе стороны между тем всегда могли адекватно слышать друг друга и стремились к пониманию.

«В настоящий момент существует непростая, но все же позитивная ситуация, связанная с вовлеченностью турок в сирийский конфликт. Между нашими странами есть противоречия по этой проблематике, но в то же время есть понимание необходимости разрешения всех спорных моментов и желание делать это. Кроме того, существует общая база, поскольку и Анкара, и Москва выступают с позиции неприкосновенности суверенитета и независимости Сирии. Вчерашняя встреча стала важной вехой и закрепила наши связи по данному вопросу. Об этом говорит и почти аналогичная реакция властей обеих стран на данные фейки боевиков», — обратил внимание собеседник ФАН.

Для группировок, базирующихся в Идлибской зоне, турки — последний более-менее реальный шанс сохранить свой исламистский анклав на северо-западе САР, и потому укрепление координации РФ и Турции по Сирии, безусловно, рушит последние надежды радикалов.