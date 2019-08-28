Как хваленый шведский социализм проиграл современной России

Пропагандистские мифы о России основаны на утверждениях, что уровень жизни в нашей стране намного ниже, чем в любой из так называемых «развитых» стран. В качестве примера идеального государства либеральные пропагандисты очень часто называют Швецию.

Федеральное агентство новостей проверило достоверность этих утверждений, изучив на конкретных примерах, как в Швеции воплощены самые важные критерии достойной жизни обычного человека:

— безопасность;

— социальная стабильность;

— доступность и качество медицинских услуг;

— уровень потребления.

Безопасность в Швеции? Не шутите так!

Увы, Швеция — давно уже не та спокойная и безопасная страна, какой она рисуется многим. Пожалуй, главная причина ее «изгнания из рая» — это феноменально большой наплыв мигрантов. 22 процента — более чем каждый пятый! — нынешних шведов родились вне пределов страны. Причем далеко за пределами Скандинавии.

В результате нашествия мигрантов в Швеции катастрофически выросли показатели преступности. В частности, число уличных убийств с применением огнестрельного оружия, по сравнению с 1990-ми, выросло в десять раз. Смертельные выстрелы звучат в этой маленькой — всего 10 миллионов человек — стране около 40 раз за год — каждый девять дней.

Хуже того, по числу изнасилований на 100 тысяч жителей Швеция прочно занимает «лидирующие» позиции в мировых рейтингах. Так, в 2015 году она оказалась первой в Европе и пятой в мире (!) по этому позорному показателю. Впереди Швеции в этом рейтинге — такие страны, как Лесото и Ботсвана. В России ситуация намного безопаснее.

Одними изнасилованиями дело не ограничивается. Впервые массовые беспорядки, организованные мигрантами, вспыхнули в Швеции в 2013 году. Начались они в пригороде Стокгольма Хусбю и продолжались более двух недель. За это время они охватили все районы Стокгольма и другие шведские города. Только за одну ночь 19 мая было сожжено более 100 автомобилей. Стоит ли говорить, что в России такое просто невозможно.

С того времени различные инциденты с участием мигрантов в Швеции стали настолько регулярными, что зачастую не считаются даже главным новостным событием дня, поскольку перестали привлекать повышенное внимание публики. В соседней Норвегии в обиход даже вошла фраза «шведская действительность», которой обозначаются волнения и девиантное поведение мигрантов.

В 2017 году, по странному совпадению, волнения мигрантов в Швеции начались через два дня после того, как их «предсказал» президент США Дональд Трамп. 18 февраля американский лидер призвал граждан Соединенных Штатов обратить внимание на ситуацию в этой скандинавской стране, в которой на тот момент было спокойно.

«Посмотрите, что произошло вчера вечером в Швеции. В Швеции! Кто бы мог подумать? Швеция! — рассказывал Трамп своим согражданам о преступлении, которого еще не было. — Они пустили к себе много беженцев, и у них такие проблемы, которые они не могли себе представить».

И уже 20 февраля в пригороде Стокгольма Рикебю действительно вспыхнул мигрантский бунт. Десятки нападающих в возрасте от 16 до 30 лет забросали камнями полицейских, которые задержали находящегося в розыске человека. Было сожжено около 10 машин, разбиты витрины нескольких магазинов, получили ранения полицейский и два мирных жителя.

А 7 апреля 2017 года случился первый в новейшей истории страны теракт на улицах столицы, приведший к человеческим жертвам. Грузовик, которым управлял выходец из Узбекистана, на полной скорости врезался в толпу гуляющих по пешеходной зоне в Стокгольме. Погибло 5 человек, еще 14 человек получили ранения.

В декабре того же года по королевству прокатилась волна нападений на еврейские учреждения, включая применение зажигательных бомб в синагоге в Гетеборге.

Что характерно, виновных в подобных инцидентах всякий раз оказывалось весьма немного. Полиция то ли не очень старалась их ловить, то ли была попросту неспособна к этому.

«Совсем недавно казалось, что мигранты идут такой волной, что они поглотят все. Теперь этого в маленьких шведских городах стало меньше. Но теперь они осели в основном в пригородах Стокгольма и других крупных городов, поскольку в провинции для них мало работы. Сейчас в пригородах есть районы, где подавляющее большинство — мигранты. Там часто дежурит полиция», — рассказал в интервью ФАН известный публицист Исраэль Шамир, многие годы живущий в Швеции.

В том же Гетеборге несколько месяцев назад был случай, когда подожгли множество машин, напомнил он. Но пока шведам не говорят, что это было связано с мигрантами, говорят лишь о неких «преступных группировках». Хотя преступные группы могут в значительной части состоять из мигрантов, уверен Шамир.

Перекос демографии? Голову в песок!

Именно наплыв приезжих явился причиной того, что многие шведы стали голосовать за радикальные партии. Такое отторжение иммиграции среди местного населения порой приобретает уродливые формы.

Так, в 2015 году последователь праворадикальных идей 21-летний Антон Лундин-Петтерссон, вооруженный холодным оружием, проник в здание муниципальной школы «Крунан» в городе Трольхеттане. Около 90% учеников этой школы были детьми неэтнических шведов.

Во время своего акта терроризма Лундин-Петтерссон нападал исключительно на детей и преподавателей с темным цветом кожи. В результате теракта двое преподавателей и один ученик школы погибли. Получил смертельное нападение и сам нападавший.

«Шведы крайне не любят и даже боятся мигрантов. Но открыто вам в этом никто не признается. Это не принято в шведском обществе — признаваться в своих нетолерантных взглядах. Тут можно говорить о некоторой диктатуре либерализма. Или вернее так: есть некий общественный консенсус, и от него шаг влево, шаг вправо — наказуемо», — рассуждает Исраэль Шамир.

А что же шведское правительство? Вместо того, чтобы хотя бы попытаться решить проблему в корне, оно начало международную пиар-кампанию, которая должна была… обелить образ страны в глазах мирового сообщества.

Даже сегодня высшие чиновники королевства отрицают, что в Швеции есть целые районы, куда отказывается ехать даже скорая помощь. Хотя об этом свидетельствуют, в частности, данные шведской Ассоциации работников скорой помощи (Ambulansförbundet).

Не удивительно, что в Швеции теперь предпочитают занижать статистику преступлений, совершенных мигрантами, а то и вовсе «не замечать» некоторые их прегрешения перед законом. Это ярко иллюстрирует история с сотрудником шведской полиции Питером Спрингером.

Он стал известен в Швеции и за ее пределами после того, как на своей странице в Facebook начал рассказывать о том, каков на самом деле уровень преступности в королевстве. Дело в том, что многие преступления мигрантов, с которыми сталкиваются полицейские, никак не отражаются в СМИ и официальной статистике.

Из записей Спрингера следует, что почти ни у кого из преступников нет шведского паспорта. В основном это граждане Ирака, Сирии, Афганистана, Сомали. При этом бывший офицер полиции называл преступников пофамильно.

Естественно, деятельность честного полицейского не вызывала восторга ни в руководстве правоохранительных органов, ни в правительстве Швеции. В итоге Спрингер был уволен.

«Стабильность» — как на кладбище

Швеция известна тем, что процент расходов на социальные нужды от ВВП страны здесь самый высокий в мире. Но есть и другая статистика, свидетельствующая о глубоком кризисе шведского социума.

В Стокгольме, например, 90% умерших кремируют, при этом 45% урн родственники не забирают. Никаких погребальных церемоний при этом, естественно, не проводится. А энергия, полученная от сожжения тел, только вдуматься, используется при коммунальном отоплении!

Из рожденных в Швеции детей — 60% внебрачные, а 20% воспитываются одним родителем. В среднем за плечами каждого из супругов — по три брака, что означает наличие у ребенка огромного числа родственников и нескольких родителей. В Швеции даже получило распространение понятие «пластиковые родители».

И все это происходит на фоне стремительного старения нации, при котором недостаток «новой крови» восполняется преимущественно молодыми беженцами из Ближнего Востока и Северной Африки.

С 1979 года в Швеции действует запрет на телесное наказание детей. Подзатыльник может повлечь уголовную ответственность. А за избиение ребенка грозит до 10 лет тюрьмы. Казалось бы, прекрасная вещь! Но столь жестокая кара приводит лишь к тому, что рациональные шведы, когда прибегают к телесным наказаниям детей, делают это максимально скрытно от посторонних глаз. Детей информируют об их правах и о том, что в случае чего государство не будет церемониться с их родителями.

Вот вполне типично шведский случай. 12-летняя шведка Агнета обвинила своего отчима в побоях и сексуальных домогательствах. Потом выяснилось, что она просто рассердилась на него за то, что он усыпил котят, которых она хотела оставить себе. Агнета обратилась в полицию, отчим был задержан и осужден. А ее мать лишили права родительской опеки. Агнета, которую передали в приемную семью, поняла, что сделала что-то не так. Она отказалась от своих показаний, но было поздно, судебные решения остались в силе.

В Швеции государство считает, что оно лучше родителей знает, как воспитывать юное поколение, и потому порядка 12 тысяч детей ежегодно забирает из семей. Делается это, конечно, под благими предлогами — такими, как умственная неразвитость родителей и даже «чрезмерная опека» (лютый бред, на взгляд гражданина России).

Под этим предлогом была, к примеру, лишена родительских прав Марьяна Зигстрем — мол, потому что «слишком опекала» своего больного эпилепсией сына Даниеля. Ребенка отобрали у матери, он постоянно просился к ней обратно, сменил несколько приемных семей и в одной из них умер.

В схожую историю попал и эмигрант из России Денис Лисов. Он с женой и тремя дочерьми жил и полулегально работал в Швеции, надеясь в конце концов получить гражданство этой страны. Под предлогом неких психических расстройств у его жены дочерей Лисова забрали из семьи и отдали под опеку мусульманам из Ливана.

При этом шведских властей ни на минуту не смутило, что Лисовы остаются гражданами России. Денису удалось забрать детей и покинуть Швецию. Правда, до России он не добрался: был задержан в Польше, где после долгих судебных разбирательств все же был признан невиновным.

Медицина: 15 евро за афганского врача

Как вообще такое могло случиться в стране, прославившейся во всем мире своим «шведским социализмом»? Ведь им регулярно тыкали в глаза «неудачникам», строившим социализм «в отдельно взятой стране», то есть в Советском Союзе.

Увы, здравые социалистические идеи 1970-х постепенно переродились в откровенно левацкую, лево-либеральную практику, с ее зашкаливающей толерантностью ко всевозможным меньшинствам. В таких условиях большинству жителей скандинавского королевства становится жить все труднее.

«Знаменитый шведский социализм, который сформировался давно, теперь портится, убывает. Мы живем в той фазе, когда шведский социализм заканчивается. Его меньше и меньше с каждым годом», — рассказал Исраэль Шамир.

Например, медицина в Швеции все еще хорошо развита, но попасть к врачу очень сложно, констатировал он.

«Мой сын вывихнул плечо, и прошло почти полгода, прежде чем он смог попасть к врачу. Причем если в России или других странах, в крайнем случае, ты можешь заплатить и попасть к врачу быстрее, то в Швеции такое невозможно. Тут есть один тип больниц, к ним за деньги не подъедешь быстрее, чем положено. То есть все должны ждать», — пожаловался собеседник ФАН на ситуацию, которая в России возможна лишь в страшном сне.

Это связано в том числе с тем, что в Швеции не хватает высококвалифицированных медицинских специалистов. Многие хорошие шведские врачи уезжают работать в США или Великобританию — даже несмотря на то, что по бравой статистике на финансирование здравоохранения в королевстве уходит около 80% подоходных налогов.

«Причем уезжают не только врачи, но и специалисты многих других профессий. Шведы все знают английский. Здесь есть поговорка, что в Лондоне больше шведов, чем в Стокгольме», — горько иронизирует Исраэль.

Взамен в королевство в поисках лучшей доли приезжают специалисты из бедных государств планеты.

«Я недавно был у врача, это был афганец, который прекрасно говорил по-русски, поскольку когда-то учился в Москве», — привел пример публицист.

Более того, по части здравоохранения социализм в Швеции — весьма условный, поскольку за визит к врачу приходится платить в среднем 10—15 евро (здесь и далее цены для удобства читателей в евро, а не в шведских кронах). Тогда как средняя зарплата шведа, по словам собеседника ФАН, — всего 2000 евро.

На первый взгляд, полтора десятка евро при такой зарплате — немного. Но это плата за один-единственный визит. А если речь идет о серьезных операциях, о дорогих лекарствах или анализах, то общая сумма, естественно, получается значительно больше — и выглядит никак не выгоднее российских реалий.

«Совсем бесплатной медицинской помощи в Швеции нет. Всегда было ощущение, что врачи тут пытаются отучить пациентов часто наведываться к ним. Шведские врачи неохотно назначают дорогие анализы или процедуры. Принцип такой — если можно не делать, лучше не делать или отложить. Поэтому некоторые шведы с деньгами едут лечиться куда-нибудь за границу, где за деньги можно решить свои проблемы», — рассказал Шамир.

Дороговизна жизни: треть бюджета — на сантехника

Другое распространенное мнение гласит, что в Швеции большинство жителей получает высокие зарплаты. Действительно, зарплата хорошего специалиста в медицине, в переводе на наши деньги, может составлять 300 тысяч рублей. Однако жизнь в Швеции — в разы дороже, чем в России.

Вот только несколько примеров.

«В Швеции в прошлом веке было построено множество гидроэлектростанций, в том числе мини-электростанций на небольших реках, ручьях. Такая система позволяла обеспечить страну весьма недорогим электричеством. Но после вступления королевства в ЕС было принято кардинальное решение, что своим гражданам электричество нельзя продавать дешевле, чем оно стоит в среднем по Евросоюзу. И произошел огромный рост цен», — напомнил собеседник ФАН.

Учитывая, что Швеция — северная страна, где зимой и осенью расход электричества велик, некоторым домохозяйствам приходится тратить около 400 евро в месяц на одно только электричество, отметил эксперт.

«Вдумайтесь, только на эту услугу уходит пятая часть доходов некоторых семей! А есть семьи с доходом 1200 евро, например. Для них это и вовсе — треть бюджета», — говорит Исраэль.

Кроме того, по его словам, в Швеции очень дорого стоят многие бытовые услуги.

«Например, мне понадобилось сменить кран на кухне. Позвонил сантехнику, он мне сразу сказал, что данная услуга будет стоить 400 евро. Тут поневоле думаешь о том, чтобы самому вспомнить полученные в СССР навыки или заново научиться обращаться с сантехникой», — сетует публицист.

По его словам, одно из больших достоинств в России — недорогие бытовые услуги. В Швеции же вызов мастера может обойтись в половину зарплаты.

Безработица: Ericsson — в Малайзии, а Volvo — под Китаем

Дороговизна труда, а также необратимая эрозия шведского социализма стали причинами того, что крупное производство выведено из королевства, и многие высококлассные специалисты остались не у дел.

«Производство, которое составляло гордость страны в XX веке и в начале XXI века, уходит из Швеции. Огромная компания Ericsson вывела большую часть производства в Малайзию, и от ее огромных заказов шведы почти не имеют никаких бонусов. А Volvo продали китайцам», — пояснил Шамир.

По его словам, есть ощущение, что в Швеции возникает этакий депрессивный бывший рабочий класс.

«Эти люди, многие из которых были мастерами в своем деле, мало что делают, перебиваются случайными заработками или живут на пособия. Есть популярное в Швеции понятие — «прекариат». Многие работники не уверены в завтрашнем дне, с ними все чаще заключают договоры, которые легко расторгнуть», — рассказал публицист.

Стоит ли изумляться тому, что в 2016 году из страны эмигрировали 45 878 человек, в основном коренных шведов, — для десятимиллионного королевства это огромная цифра. При этом речь идет лишь о людях, которые разорвали с родной страной официально. А ведь многие тысячи шведов живут и работают за пределами королевства в качестве трудовых мигрантов, сохраняя шведское гражданство.

«И поэтому люди едут работать за рубеж. Доходит до смешного. Недалеко от меня жила семья, глава которой — замечательный строитель. Он уехал работать в Норвегию, где больше платят. А свой дом сдал эстонцам, которые приехали работать в Швецию, потому что в Эстонии не смогли найти приемлемой для них работы», — добавил Шамир.

Большая политика: США промыли шведу мозг

Но не все в жизни определяется толщиной масла на бутерброде. Есть и другие ментальные моменты, которые значительно влияют на самоощущение шведов и общества в целом.

Швеция традиционно придерживается нейтралитета в мировой политике. Однако на поверку нейтралитет оказывается относительным. Элементы вассальной зависимости от Стокгольма от Вашингтона налицо — для подавляющего большинства русских такой полуколониальный статус родной страны был бы просто невыносим.

«Шведы неплохо относились к Советскому Союзу. Во время Вьетнамской войны они принимали у себя американских дезертиров, что вызывало большое недовольство США», — напомнил Шамир.

Однако впоследствии американцы сделали выводы и решили провести промывку мозгов шведам.

«Они перекупили значительную часть СМИ в стране и за несколько лет по отработанным технологиям изменили общественное мнение в Швеции. Теперь к России в целом отношение довольно сдержанное», — отметил публицист.

Вдобавок в последние годы в королевстве сложилось военное лобби, которое добивается вступления страны в НАТО, поскольку это сразу увеличит оборонный бюджет. Именно поэтому в Швеции и раскручивается тема «русской угрозы».

«Надо понимать, что Швеция — серьезный производитель оружия, которое оно продает в основном странам Запада. То есть шведам не с руки ссориться с НАТО. Именно поэтому шведскому правительству периодически приходится заигрывать с Соединенными Штатами. В частности, в Афганистан был посланы шведские солдаты на помощь американцам, что вызвало довольно негативную реакцию в шведском обществе», — резюмировал собеседник ФАН.

Бегство из «рая»

Итак, ФАН выяснило, что «старая добрая» Швеция давным-давно изменилась — и вовсе не в лучшую сторону. Государство, которое еще пару десятков лет назад считалось одним из самых благополучных в Европе и во всем мире, сегодня скатилось на уровень третьеразрядной страны, которую захлестнули все современные беды Запада: от иммигрантского беспредела до либеральной диктатуры. Не удивительно, что коренные шведы предпочитают бежать подальше от такого «рая».

Этот факт признается и на официальном уровне. Так, серьезный скандал вызвало публичное заявление депутата Европарламента Польши Беаты Мазурек о том, что шведы бегут в Польшу из-за иммигрантов.

«Шведы бегут из своей страны, чтобы найти покой и нормальность в Польше», — написала член PiS Мазурек в своем Twitter 5 августа, вызвав бурную реакцию в шведских СМИ.

По словам депутата, причинами бегства являются: нападения, усиление преступности, изнасилования, страх и «зоны шариата». И все это из-за мультикультурализма и открытых дверей для иммигрантов, признает Мазурек.

К своему твиту она прикрепила материал Nasz Dziennik о тысячах шведов, подающих заявления на регистрацию в Польше.

Бегут шведы и в другие страны: в Чехословакию, Испанию, Грецию. Ежегодно примерно 50 тысяч шведов покидают так называемый шведский рай, а их замещают 120—160 тысяч мигрантов из Ливии, Сомали или Афганистана.

Поскольку всего в королевстве живет около 10 миллионов жителей, уже к середине XXI века той Швеции, о которой с таким восторгом раньше говорили во всем мире, не будет существовать.