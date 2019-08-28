Сотовые операторы предложили устанавливать SIM-карты в электронные паспорта россиян

Москва, 28 августа. Российские операторы сотовой связи предложили оснастить электронные паспорта технологией Mobile ID для удаленной идентификации абонентов через сим-карту. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, данная инициатива поступила от представителей «МегаФона» и других крупных российских сотовых операторов в ходе заседания рабочей группы по цифровому госуправлению АНО «Цифровая экономика».

В пресс-службе компании «МегаФон» отметили, что Mobile ID является технологией идентификации, которая не требует введения логина и пароля. Данная технология может использоваться абонентом в любой точке РФ. При этом она может применяться на электронных устройствах, которые не являются смартфонами.

«Среди возможностей сервиса не только простое подтверждение входа и регистрации, но и защищенная авторизация с секретным кодом, сверка подлинности введенных пользователем данных и даже идентификация по действующему российскому законодательству», — пояснил представитель «МегаФона».

Он также добавил, что данный проект будет реализовываться совместно с компаниями МТС, «Билайн» и Tele2, что позволит полностью охватить все взрослое население.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что выдача первых электронных паспортов начнется в июле 2020 года. Электронный паспорт будет содержать данные о месте проживания, водительские права, данные СНИЛС и ИНН. По словам Акимова, введение электронных паспортов не приведет к дополнительным расходам из бюджета.