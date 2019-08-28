В Роскосмосе рассказали, когда космонавты будут летать на американских кораблях

Москва, 28 августа. Российские космонавты будут летать на американских коммерческих космических кораблях по обмену после ввода тех в эксплуатацию. Об этом заявил журналистам первый заместитель руководителя Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

По его словам, вопрос о взаимном обмене в составах экипажей практически решен.

«Когда американская сторона свой космический корабль в эксплуатацию введет, то одним из участников экипажа будет россиянин, и наоборот», — указал он на авиационно-космическом салоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском.

В США идет активная работа по созданию пилотируемых кораблей Starliner производства Boeing и Crew Dragon (Dragon 2) компании SpaceX. Ранее государственная корпорация Роскосмос заявляла, что полеты не начнутся до того момента, пока не удостоверится в их безопасности.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что отношения между отечественной корпорацией и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) можно назвать великолепными. Он отметил, что люди, которые профессионально занимаются освоением космоса, «прекрасно понимают необходимость друг в друге». Рогозин обратил внимание на то, что является приверженцем международного сотрудничества, в том числе с американской стороной.