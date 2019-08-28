Зеленский рассказал Болтону о желании привлечь США к нормандскому формату

Киев, 28 августа. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что США присоединятся к нормандскому формату и примут участие в политическом урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он заявил на встрече со спецпредставителем президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

«Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение США к нормандскому формату», — цитирует Зеленского пресс-служба администрации президента.

Он поблагодарил американцев за поддержку Украины и отметил ее важность в контексте обсуждаемого вопроса о возвращении украинских моряков.

Стороны также обсудили углубление сотрудничества между Вашингтоном и Киевом в сферах обороны, энергетической безопасности и реформирования ВСУ.

Напомним, что Зеленский и раньше озвучивал идею привлечения США к нормандскому формату, однако во Франции заявили, что даже не рассматривают подобную инициативу. В МИД республики отметили, что такой вопрос не стоит в повестке дня.

Неоднозначной данную затею считают и в России. Президент РФ Владимир Путин сказал, что он не против включения Соединенных Штатов в нормандскую четверку, однако не видит в этом большого смысла. По его словам, США и так глубоко вовлечены в дела Донбасса, а появление у Америки формального статуса участника переговоров никак на ситуацию не повлияет.