Лавров проведет консультации с главой МИД Ирана в Москве

Москва, 28 августа. Консультации министра иностранных дел России Сергея Лаврова с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом состоятся в Москве 2 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, на встрече стороны планируют обсудить актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Тегерана. Министры обменяются мнениями по региональной и международной повесткам дня, включая тему СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана) и ситуацию в зоне Персидского залива.

«Многоплановые российско-иранские отношения развиваются на принципах взаимоуважения. Заинтересованы в продолжении доверительного диалога с руководством Ирана», — сказала Мария Захарова.

Она добавила, что в этот же день Сергей Лавров выступит в гимназии имени Е. М. Примакова в рамках мероприятия, посвященного Дню знаний. Также у министра состоится встреча со студентами-первокурсниками и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипакадемии МИД России.

Мария Захарова добавила, что 9 сентября в столице состоится 12-е заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ) с участием Сергея Лаврова и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

С 9 по 11 сентября Москву с визитом посетит министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу. Сергей Лавров проведет с ним переговоры 10 сентября. Как отметила Мария Захарова, стороны обсудят укрепление взаимодействия стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Ранее Мария Захарова сообщила, что МИД РФ приветствует решение киевского суда об освобождении из-под стражи главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Она отметила, что российское внешнеполитическое ведомство надеется на скорое и полное оправдание журналиста.