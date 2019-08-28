Сбербанк создает свою «умную» колонку Варвару

Москва, 28 августа. Сбербанк намерен создать собственную «умную» колонку Варвару. Презентация устройства может состояться в 2020 году.

Планируется, что Варвара станет конкуренткой яндексовской Алисы, но упор в колонке Сбербанка будет сделан на функцию биометрической защиты. Разработкой Варвары занимается Центр речевых технологий, сообщил источник РБК. Планируется, что «умная» колонка Сбербанка которая свяжет все сервисы компании друг с другом в единую экосистему, пишет Deita.ru.

Информация о разработке голосового помощника Варвара появлялась в СМИ еще в марте этого года. Газета «Коммерсантъ» сообщила, что она будет обладать биометрической идентификацией голоса. Кроме того, стало известно и о переходе на работу в Сбербанк старшего инженера «Яндекс.Станции» Константина Круглова, отмечает «Ридус». Кроме колонки с Варварой Сбербанк может выпустить «умный» холодильник.