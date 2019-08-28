Захарова отреагировала на освобождение Вышинского из-под стражи

Москва, 28 августа. МИД РФ приветствует решение киевского суда об освобождении из-под стражи главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и надеется на скорое и полное его оправдание. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Киевский апелляционный суд в среду освободил журналиста под личное обязательство. В ходе заседания украинские прокуроры заявили, что не против смягчения приговора главному редактору портала.

Как отметила Захарова, Вышинский провел в киевских застенках более 400 дней. Дипломат выразила надежду, что его пример послужит отправной точкой для исправления критической ситуации с правами журналистов на Украине.

«Высказываем благодарность профильным организациям и, в частности, [представителю ОБСЕ по свободе слова и СМИ Арлему] Дезиру за принятие участия в ситуации», — отреагировала Захарова на освобождение журналиста.

Напомним, главного редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая прошлого года в Киеве. Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест неоднократно продлевали на новый срок. На Украине его обвиняют в якобы «поддержке республик Донбасса и государственной измене». Суд по делу Вышинского назначен на 15 сентября.

Отметим, что в МИД РФ неоднократно обращались к Киеву и требовали отпустить журналиста, арестованного на Украине по сфабрикованному делу. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что арест Вышинского является свидетельством давления украинских властей на журналистов, которые представляют населению альтернативный взгляд на происходящие в стране события.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обещал, что Россия будет биться за руководителя портала РИА Новости Украина до последнего.

Как рассказал ранее ФАН адвокат журналиста Андрей Доманский, он и его команда намерены добиваться в суде признания обвинений против Вышинского незаконными. На вопрос, возобновит ли главный редактор РИА Новости Украина работу в качестве журналиста, Доманский сообщил, что у него есть законное право на это — правда, при смене места работы он должен будет уведомить об этом суд.