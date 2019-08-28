Режим ЧС введен во Владивостоке из-за сильных ливней

Владивосток, 28 августа. Режим чрезвычайной ситуации введен во Владивостоке из-за сильных дождей, он продлится вплоть до полной ликвидации последствий стихии. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

«Сегодня, 28 августа, во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС)», — сказано в сообщении.

В мэрии отметили, что решение о введении режима ЧС было принято членами городской комиссии по ЧС под председательством главы города Олега Гуменюка. Мэр Владивостока добавил, что стихия нанесла серьезный ущерб городской инфраструктуре: в городе подтоплены дороги, пригородные территории и жилые дома. Кроме того, из-за дождей с косогоров сходят сели, обрушено уже несколько подпорных стен, зафиксирован выход рек из берегов.

Из-за сильных дождей было принято решение сбросить воду из Богатинского и Пионерского водохранилищ, сообщает Deita.ru. Жителей города, чьи дома оказались затоплены, определили в пункты временного размещения (ПВР) на базе средней школы №44.

Ранее сообщалось, что проливные дожди, которые идут в столице Приморского края второй день подряд, вызвали подтопления ряда улиц, а также международного аэропорта. В воздушной гавани оказались подтопленными один подъезд и парковка. В связи с этим многие пассажиры прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием, аэродромная инфраструктура работает без сбоев.