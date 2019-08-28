Эксперт рассказал, грозит ли пассажирам РЖД слив их данных в открытый доступ

Ночью 27 августа в открытом доступе оказались данные более 700 тысяч сотрудников ОАО «РЖД» — фамилии, имена, должности и фотографии, номера СНИЛС, мобильные телефоны и ИНН. Служба собственной безопасности компании подозревает, что система взломана хакерами извне — атаке подверглись серверы, на которых кадровый отдел хранил полную информацию о своих сотрудниках. По другой версии, преступники проникли в базу данных университета РЖД, где сотрудники проходят обучение. Информационный аналитик Вячеслав Медведев в разговоре с Федеральным агентством новостей назвал основными причинами утечки данных «халатность и человеческий фактор» и рассказал, грозит ли опасность «слива» пользователям сайта РЖД.

Утечку из базы данных АО «РЖД» обнаружил специалист по информационной безопасности Ашот Оганесян. Он опубликовал в блоге Habr.com скриншот интернет-страницы, на которой перечисляются данные работников корпорации. К информации о сотрудниках приложена «благодарность» ОАО РЖД «за предоставленную информацию, путем бережного обращения с персональными данными своих сотрудников».

«Это результат халатности в отношении правил и норм безопасности, — комментирует инцидент информационный аналитик компании «Доктор Веб» Вячеслав Медведев. — Необходимо проводить инструктаж для сотрудников и строго распределять доступ. Но этого мало —периодически надо проводить внутренний аудит безопасности. Необходимо проверять способы хранения и доступность информации для пользователей из различных групп (как в сети предприятия, так и физически), а также устраивать анкетирование сотрудников на предмет понимания ими правил работы с корпоративной информацией».

Другим слабым звеном в информационной безопасности РЖД эксперт называет «нелояльность сотрудников» или человеческий фактор.

«Это самый важный пункт, и если для вас актуальна именно эта проблема, то о какой-то безопасности не стоит даже говорить, — предупреждает Вячеслав Медведев. — Стопроцентного метода решения этой проблемы не существует, и все они сводятся не к искоренению нелояльности, а к повышению лояльности. В настоящее время множество компаний имеет огромный «пул бывших сотрудников», которые уже давно не работают на этих предприятиях, но их учетные записи и пароли доступа к корпоративным ресурсам по-прежнему сохраняются. Эти люди уже не имеют к фирмам никакого отношения, но у них есть множество возможностей для саботажа или просто вредительства».

Ранее ФАН подробно рассказывало о случаях «слива» персональных данных бывшими сотрудниками компаний.

Из других крупных корпораций от масштабной утечки персональных данных пострадал Сбербанк — личная информация около 420 тысяч работников банка была слита в открытый доступ. По статистике аналитического сайта Infowatch, в большинстве случаев (77,9%) в таких сливах виноваты обычные сотрудники, на долю внешних злоумышленников приходится 9,5% таких эпизодов. Согласно данным того же информационного ресурса, Россия занимает второе место после США в мировом рейтинге стран, пострадавших от утечек персональных данных.

«Злоумышленники на втором месте, но и это не совсем так, — говорит Вячеслав Медведев. — Да, непосредственно уводят данные именно они, но виноваты в том, что хакеры проникли в сеть, системные администраторы и специалисты по ИБ с одной стороны — те, кто настраивают средства безопасности, и руководители с другой — те, кто не выделяют бюджет на закупки необходимого ПО и назначают низкие оклады, не позволяющие нанять специалистов по информационной безопасности с нормальной квалификацией».

В каждой компании за защиту персональных данных отвечает человек, напрямую подотчетный руководству компании, и в больших компаниях, подобных Сбербанку или РЖД, им не может быть просто системный администратор, считает эксперт.

«В частности, это лицо должно не просто утвердить меры защиты, но и контролировать соблюдение уровня защиты персональных данных, — объясняет собеседник ФАН. — Как это можно делать? Если мы касаемся утечек данных в связи с доступностью их из интернета, то это аудит защищенности инфраструктуры, аудит приложений, исследования уязвимостей и, естественно, так называемый пентест или тестирование на проникновение».

К сожалению, специалисты по информационной безопасности компаний не способны сами правильно определить актуальные угрозы. Так, статистика компании «Доктор Веб» показывает, что примерно 19 из 20 компаний не знают о том, что не известные средствам защиты угрозы существуют, и рассчитывают на то, что их средство защиты нейтрализует 100% угроз в момент проникновения.

«Полная утопия, — комментирует Медведев. — При этом не принимаются минимальные компенсирующие меры. Ограничение прав на запуск неизвестных программ, например».

В некоторых публикациях РЖД уже обвинили в использовании небезопасной системы Windows XP на клиентских компьютерах, но собеседник ФАН считает, что дело не в системе, а во внутренних настройках политики безопасности.

«Важно, заблокированы ли порты USB, есть или нет возможность копировать и устанавливать ПО на компьютере, — говорит он. — Старая XP может быть закрыта для атак политикой безопасности, и тогда риск взлома и утечки минимален. Если в системе уже отлажены многие процессы, то менять ее на всех компьютерах крайне затратно и проблематично — это может вызвать сбои в работе служб. В ряде аэропортов тоже стоят старые операционные системы и древнее программное обеспечение по документообороту. Но оно изолировано и дорабатывается силами ИТ-департаментов предприятий».

Сейчас РЖД планирует обратиться в транспортный СКР, чтобы привлечь к расследованию следователей, а по прогнозам Оганесяна, «база РЖД» появится в открытом доступе в виде Excel-файла и/или в формате Cronos в течение одного-двух дней.

«Даже если Роскомнадзор прикроет доступ к сайту, на котором размещены страницы с персональными данными, это никаким образом не повлияет на доступность уже утекших данных», — написал специалист по информационной безопасности в своем блоге.

Чтобы не повторять историю РЖД, к информационной безопасности крупных компаний должны подключиться сразу несколько структур, считает собеседник агентства.

«В каждой компании и организации должен быть ответственный за защиту персональных данных. В каждой компании должны проводиться мероприятия по оценке эффективности защиты, — перечисляет Медведев. — Компании должны совершенствовать меры защиты. ФСТЭК РФ обязан давать рекомендации по мерам защиты. Центры ГосСОПКА должны выпускать уведомления о современных угрозах. Роскомнадзор обязан проверять меры по защите персональных данных и выявлять нарушения прав субъектов персональных данных».

Напомним, что в ближайшие шесть лет корпорация РЖД планирует вложить 150 млрд рублей в программу цифровизации. Один из пунктов этой программы развития до 2025 года — «внедрить централизованные средства обеспечения информационной безопасности на базе импортонезависимых решений». В сентябре 2018 года в рамках ВЭФ глава компании Олег Белозеров пригласил к сотрудничеству партнеров для развития цифровых технологий.

«Железная дорога сегодня — самый большой владелец информации», — отметил тогда Белозеров.

После новости о сливе персональных данных сотрудников ОАО РЖД обычные покупатели билетов тоже волнуются о безопасности своих личных сведений. Но, по мнению информационного аналитика, для пользователей сайта компании опасности нет — речь идет об утечке с внутреннего ресурса.