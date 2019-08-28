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Эксперт рассказал, как защититься от телефонных мошенников

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Эксперт рассказал, как защититься от телефонных мошенников

Москва, 28 августа. Директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка (МКБ) Вячеслав Касимов рассказал о самых распространенных способах обмана граждан и методах защиты от телефонных мошенников.

Эксперт обратил внимание на то, что телефонные злоумышленники нередко действуют вслепую, к примеру, представляются работниками крупного финансово-кредитного учреждения или ЦБ России. Во время беседы мошенники говорят, что с карты совершен несанкционированный перевод и предлагают некий стандартный алгоритм, чтобы карта не была заблокирована.

Касимов порекомендовал пользователям систематически обновлять свои гаджеты, а также не ставить на них приложения из неизвестных источников, сообщает KP.ru.

«Не верьте людям, которые звонят и говорят, что они из банка и у вас там что-то плохое случилось. Просто перезванивайте. У вас это отнимет максимум минуту, но сохранит ваши деньги. Если действительно есть какие-то проблемы, связанные с безопасностью, любой работник колл-центра переадресует звонок на профильных специалистов, которые непременно помогут», — подытожил специалист.

Ранее российские банковские учреждения предупредили граждан о массовых атаках злоумышленников, пытающихся получить доступ к счетам.

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Источник: KP.ru
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