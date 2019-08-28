В Госдуме назвали незаметными санкции, которые предложил отменить Коломойский

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Киеву следует отменить антироссийские санкции для того, чтобы завершить гражданский конфликт в Донбассе. Олигарх полагает, что Москва якобы испытывает на себе негативные последствия наложенных Украиной санкций. Кроме того, Коломойский отметил, что отмена санкций может стать началом переговоров, которые помогут завершить гражданскую войну на юго-востоке Украины.

Член комитета Государственной думы по международным делам, депутат Антон Морозов считает, что политика санкций и давления на Россию совершенно неприемлема для нашей страны. Россия большая и самодостаточная, и «никакие санкции ей не вредят», отмечает депутат.

«Украинские санкции вообще не заметны в России. Однако для украинской экономики это действительно большая проблема. На Украине закрываются предприятия, которые традиционно взаимодействовали с Россией, т. е. были экономически связаны с нашей страной. Таким образом, люди теряют работу и зарплату. Поэтому если исходить из интересов украинцев, то эти санкции вредны для них», — заявил Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Прекращение гражданской войны на юго-востоке Украины возможно только с помощью выполнения минских соглашений, говорит парламентарий.

«Это является единственным возможным способом урегулирования. Он международно одобрен соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН. Любые варианты по исключению давления на Россию и снятия санкций мы приветствуем, но это больше нужно Украине, чем нам», — рассказал собеседник ФАН.

Кроме того, если Украина начнет экономическую войну против России, то это будет «выстрел себе в ногу», подчеркнул Морозов.

«Обрыв экономических отношений Украины с Россией больше бьет их экономике и социальной сфере. В России это даже не заметно», — добавил депутат.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота в Киеве. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти, и в ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против региона. По информации ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 13 тысяч человек.

Ранее Коломойский назвал условие избрания президента Украины Владимира Зеленского на второй срок. По мнению Коломойского, показатель эффективности работы Владимира Зеленского, а значит и его шансы быть переизбранным на следующих выборах, зависит от того, какое количество граждан страны вернутся домой с заработков.