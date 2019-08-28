Депутат ГД сравнил «фабрику компромата» Навального с методиками «Белых касок»

Москва, 28 августа. Методики, применяемые скандальным блогером Алексеем Навальным в фабрикации компромата, были разработаны англичанами и использовались псевдогуманитарной организацией «Белые каски». Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

Напомним, «Белые каски» распространяют фейковые материалы, действуя в интересах террористов, окопавшихся в сирийской провинции Идлиб. Например, в 2018 году псевдогуманитарная организация сообщила, что в сирийской Думе якобы применялось химическое оружие, «подтвердив» информацию сфабрикованными фото. Федоров отмечает, что опробованные «Белыми касками» методики активно используют на «фабрике компромата» Навального.

«Формируется информация, похожая на правду, но правдой не являющаяся. Вспомните, как тот же Навальный фабриковал компромат против премьера нашей страны. Все это было сделано с красивыми кадрами, с дронами, которые очень дорого стоят. Но это был именно фильм и компромат фабрикационного характера. И так же он работает в остальных своих расследованиях, в том числе и приуроченных к выборам 8 сентября. Это именно фабрика фабрикации данных, слепленная по английским рецептам», — заявил депутат.

Как ранее удалось выяснить сотрудникам Федерального агентства новостей, в Петербурге работала целая «фабрика компромата» Навального, которая финансировалась беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Выделенные судимым экс-главой ЮКОСа деньги пошли на закупку оборудования и на вознаграждение персоналу. Однако Ходорковский не пожелал пускать все на самотек и назначил курировать работу подпольной организации журналистку Ольгу Чуракову, которая является сотрудницей издания «Проект», принадлежащего беглому олигарху. Как показало расследование, главной задачей сотрудников «фабрики компромата» стала дискредитация губернаторских и муниципальных выборов, а также содействие подготовке массовых беспорядков в Петербурге.

Евгений Федоров отметил, что в причастности Ходорковского к фальсификации компромата нет ничего удивительного. По словам депутата, именно беглого олигарха Запад поставил на должность главного распределителя денежных потоков. При этом парламентарий отмечает, что такая схема действует далеко не первый год.

«Естественно, что все это финансируется из Госдепартамента Соединенных Штатов Америки через Ходорковского, который отвечает за часть программ в нашей стране по свержению российского государства и уничтожению русского народа. То есть, Навальный в этом плане является исполнителем одной из программ», — рассказал Федоров «ПолитРоссии».

Предполагалось, что применяемая Навальным и Ходорковским методика нанесет крупный репутационный урон тем, кого пытались оговорить с помощью сфабрикованного компромата, однако между партнерами возникли разногласия. Беглый олигарх понял, что его финансовые вложения не приносят должных результатов, поэтому попытался отстраниться от слившей протест «оппозиции».

«Похоже, Навальный слишком много украл, и Ходорковский сегодня имеет к нему претензии финансового характера. По крайней мере, мы получили такую информацию. Ходорковский не пытается явно поссориться, но исходит из того что Навальный — вор. И поэтому эту фабрику фабрикаций, которая стоит очень дорого, пытается передать под управление других агентов в России», — считает Федоров.

При этом депутат подчеркивает, что Навального не стоит списывать со счетов, поскольку он все еще является важной фигурой в планах Запада.