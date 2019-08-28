Украинские журналисты с ликованием отреагировали на освобождение Вышинского

Киев, 28 августа. Украинские журналисты с ликованием отреагировали на решение киевского суда об освобождении главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи. Сотрудники СМИ, присутствовавшие на заседании, выразили ему свою поддержку, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, когда заседание закончилось, в зале на некоторое время воцарилась мертвая тишина. Кирилл Вышинский стоял, опустив голову, а его плечи слегка подрагивали.

«Кирилл, мы от души поздравляем вас с освобождением!» — сказал корреспондент ФАН.

Украинские коллеги закивали головами и одобрительно загудели.

Кирилл Вышинский поблагодарил всех, кто его поддерживал, следил за процессом по его делу и отстаивал его интересы. Он также рассказал, что представитель ОБСЕ по свободе слова и СМИ Арлем Дезир последовательно и буквально с первых дней отстаивал его невиновность и подчеркивал необходимость выпустить журналиста из-под стражи как человека, который пострадал за выполнение своих профессиональных обязанностей.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года. На Украине его обвиняют в госизмене и поддержке республик Донбасса. В ОБСЕ неоднократно призывали украинские власти отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов.

МИД России отмечал, что арест Кирилла Вышинского является свидетельством давления украинских властей на сотрудников тех СМИ, которые представляют населению страны альтернативную точку зрения на происходящие события. В российском внешнеполитическом ведомстве требовали освободить арестованного по сфабрикованному делу журналиста.