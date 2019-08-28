Украина посылает России сигнал о готовности к диалогу

Киев, освобождая российских граждан и проводя обмен пленными с ДНР и ЛНР, посылает сигнал России о готовности диалога. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

В ожидании саммита

Кремль не выдвигает никаких условий для проведения саммита в нормандском формате, однако переговорам должна предшествовать встреча помощников глав государств. Такое заявление сделала пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

«Президент Путин тоже является сторонником проведения такой встречи. Но, согласитесь, чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать «домашнюю работу», — сказал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос о необходимых России условиях для проведения соответствующего саммита. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва склонна «дождаться результатов встречи помощников».

Ранее Дмитрий Песков, говоря о нормандском формате, заметил, что сначала будет проведена экспертная оценка результативности переговоров. После нее будет принято решение о проведении саммита нормандского формата.

Украина готова к диалогу

Как отметил Евгений Голышкин, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о грядущих изменениях во внутренней и внешней политике, давая оценки курсу команды Петра Порошенко. Переговоры в нормандском формате крайне важны для Украины в процессе выстраивания своих отношений с «сильными мира сего».

«Без признания и принятия участниками данного формата позиции Украины — речи о самостоятельном векторе во внешней политике быть не может. А значит, новой власти нужно взвесить все за и против инициации каких-то «новинок», прежде чем делать громкие заявления, не вписывающиеся в данный формат. Россия дала ясно понять, что готова к активизации переговоров с Украиной по ряду стратегических вопросов, стоящих на повестке дня выстраивания взаимоотношений между странами на новом витке», — пояснил Евгений Голышкин.

Он заметил, что активизация процесса обмена пленными и позитивные сдвиги по освобождению российских граждан являются положительным сигналом. Киев демонстрирует желание построения диалога на новых условиях.

«В самое ближайшее время мы увидим, сможет ли команда Зеленского двигаться в положительном направлении для большинства граждан Украины. Или же она продолжит курс на конфронтацию с РФ в угоду внешних интересантов, надеясь на очередные обещания Запада», — заключил Евгений Голышкин.

В 2014 году на территории Донбасса началась кровопролитная гражданская война после государственного переворота в Киеве. Жители юго-востока путем референдума провозгласили независимость от центральной власти, сформировав Донецкую и Луганскую Народные Республики. По последним данным ООН, всего в Донбассе погибли свыше 13 тысяч человек. РФ не является участником конфликта, но оказывает гуманитарную помощь жителям республик.

Заметим, Дмитрий Песков ранее прокомментировал возможный визит президента РФ Владимира Путина в США. Он отметил, что «саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин».