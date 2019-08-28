Путин и Назарбаев обсудили по телефону сотрудничество РФ и Казахстана

Москва, 28 августа. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана, главой партии Nur Otan Нурсултаном Назарбаевым. Об этом говорится на сайте первого президента республики.

«В ходе беседы собеседники с удовлетворением отметили поступательное развитие многопланового казахстанско-российского политического и торгово-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе Назарбаева отметили, что в ходе беседы стороны подчеркнули важность дальнейшего продвижения диалога в гуманитарной сфере, в рамках которого в сентябре текущего года пройдут Дни культуры Казахстана в России.

Назарбаев был первым президентом Казахстана и правил страной почти 30 лет. В марте этого года политик решил сложить с себя полномочия, однако сохранил за собой пост главы Совбеза Казахстана и правящей партии. Ранее Назарбаев отметил, что «шапку американской демократии» надеть на Казахстан не получится, для становления демократии необходимо время.