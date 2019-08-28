Эд Ширан покинет сцену на полтора года

Ипсвич (Великобритания), 28 августа. Известный британский поп-певец Эд Ширан заявил, что намерен оставить сцену на полтора года после завершения мирового турне. Об этом он объявил после концерта в родном Ипсвиче.

«Сегодня заканчивается мой тур. Это и горько, и радостно одновременно. Я вас очень люблю. Это мой последний концерт в ближайшие полтора года», — отметил музыкант.

Ширан также сравнил завершение гастролей с расставанием с девушкой. Ранее сообщалось, что Эд Ширан дал первый концерт в Москве летом 2019 года. Выступление состоялось 19 июля на стадионе «Открытие Арена».

В прошлом году Эд Ширан получил престижную премию «Грэмми» за альбом «Divide». По всему миру продано более 15,5 млн копий альбома. Эд Ширан за свою карьеру записал четыре студийных и 11 мини-альбомов. Кроме того, музыкант неоднократно снимался в кино и на телевидении. В большинстве случаев — в роли самого себя.

Он появлялся в фильмах «Бриджит Джонс 3», «Вчера», а также в сериалах «Непригодные для свиданий», «Домой и в путь» и «Игра престолов». В телешоу по мотивам серии книг «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина певец выступил в роли одного из солдат Ланнистеров.