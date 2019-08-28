В Кремле оценили возможность закупки Белоруссией нефти в США

Москва, 28 августа. Россия считает возможность закупок Белоруссией американской нефти суверенным делом Минска. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это суверенное дело Белоруссии», — сказал Песков.

Он также добавил, что вопрос закупки Белоруссией нефти в США продиктован экономической целесообразностью. Песков привел в пример ситуацию на рынке природного газа, отметив, что можно закупать газ по высокой цене на спотовом рынке, а можно дешево покупать российский газ доставка, которого осуществляется с помощью газопровода.

«Можно в течение какого-то месяца что-то выиграть на покупках спотового газа, а можно в перспективе одного года или двух лет получить существенную выгоду за счет поставок трубного газа», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Песков также добавил, что Россия высоко оценивает союзнические отношения с Белоруссией. По его словам, в настоящее время Москва и Минск продолжают реализацию интеграционных процессов в рамках развития Союзного государства. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что партнерство и союзничество между Россией и Белоруссией продолжит свое развитие.

«Это партнерство и союзничество продолжается и будет только развиваться, здесь нет никаких сомнений», — добавил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Белоруссия рассматривает вопрос о закупке нефти в США для своих нефтеперерабатывающих предприятий.