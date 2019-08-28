Вышинский отказался мстить Порошенко

Киев, 28 августа. Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого суд в Киеве освободил из-под стражи, отказался мстить экс-президенту страны Петру Порошенко. Однако журналист добавил, что готов дать показания, если бывшего главу Украины будут судить, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Киевский апелляционный суд освободил Кирилла Вышинского из под-стражи под личное обязательство. Главред РИА Новости Украина провел под арестом более 400 дней. После оглашения решения суда он поблагодарил всех, кто был неравнодушен к его делу, следил за процессом и поддерживал его.

Вышинский рассказал, что голосовал в тюрьме на всех этапах выборов на Украине: против Порошенко и, соответственно, за Зеленского и «Слугу народа». На вопрос ФАН, намерен ли он отомстить экс-президенту страны за свою беспричинную отсидку в тюрьме, Вышинский заявил: «месть не мой конек».

«Я не озлоблен и не буду стремиться любой ценой отплатить старой власти. Впрочем, если будет суд над Порошенко и его подручными, я, как любой законопослушный человек, готов давать показания на процессе. Если, разумеется, в этом будет необходимость», — сказал журналист.

Адвокат Андрей Доманский сообщал, что он и его команда намерены добиться в суде признания обвинений против Вышинского незаконными.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене, его обвиняют в поддержке республик Донбасса. Следующее заседание по делу Кирилла Вышинского назначено на 15 сентября.