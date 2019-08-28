В Крыму назвали нелепыми условия Волкера для возвращения России в G8

Симферополь, 28 августа. Условия спецпредставителя США по Украине Курта Волкера для возвращения России в G8 нелепые, американским политикам давно пора осознать, что Крым навсегда стал частью России, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.

Ранее Волкер назвал «уход» России из Крыма условием для возвращения в состав «Большой восьмерки». Позднее его процитировал в своем Twitter госдепартамент США.

«Американским политикам пора прекратить выдвигать нелепые условия. Независимо от того, какую позицию занимают определенные силы, мировое сообщество все больше воспринимает Крым как неотъемлемую часть России», — заявил депутат крымского парламента.

Ганжара напомнил, что пять лет назад крымчане исправили главную историческую ошибку – Крым воссоединился с Россией. Возвращение полуострова на историческую родину было определяющим, как бы не пытались отрицать и замалчивать это американские политики.

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита организации в Биаррице пообещал пригласить лидера РФ Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году в США, сообщает Утро.ру. В ходе встречи лидеров стран-участниц G7 Трамп неоднократно заявлял, что решение международных вопросов невозможно без России, пишет «Ридус». В Кремле рассказали, что официального приглашения от Трампа пока не поступало, сообщает Deita.ru.

Слова Трампа подтвердил госсекретарь США Майк Помпео. Он отметил, что Белый дом будет работать над возвращением России в «Большую восьмерку», поскольку этого хочет американский президент.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного там всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.