Медведев призвал отдать приоритет социальной сфере при формировании бюджета

Москва, 28 августа. Расходы на социальную сферу должны формировать самую значительную часть бюджета, и данный приоритет необходимо сохранять в ближайшие три года. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании.

«Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю бюджета, можно с полным основанием говорить, что этот бюджет — он должен быть социально ориентированным, и этот приоритет сохранится и в трехлетке», — сказал глава российского правительства.

На 28 августа у Медведева запланированы два совещания, основной темой которых станет федеральный бюджет. Члены правительства обсудят расходы бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, касающиеся демографии, здравоохранения, образования, науки, молодежной политики и социального обеспечения, а также агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Отметим, что 26 августа Министерство экономического развития РФ пересмотрело прогноз социально-экономического развития страны на 2019–2024 годы, с учетом которого формируются параметры федерального бюджета. Кроме того, в Минэкономразвития спрогнозировали рост реальных доходов населения на уровне 1,5% в 2020 году и на уровне 2,4% в 2024 году, сообщает Deita.ru. Также в министерстве сообщили, что инфляция в следующем году может составить 3%, пишет «Газета.ру». Правительство должно дать оценку прогнозу Минэкономразвития 19 сентября.