Стало известно, сколько украинцев доверяет Зеленскому

Киев, 28 августа. Среди всех украинских президентов Владимир Зеленский имеет самый высокий процент доверия жителей Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Согласно результатам опроса, новому главе Украины доверяют 70% жителей страны, передает «АиФ».

«Новоизбранный президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины — самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов», — сообщается в тексте опроса, опубликованном на сайте фонда.

Директор фонда Ирина Бекешкина отмечает, что ранее ни один президент в истории Украины не имел такого высокого процента доверия. Единственным, кто набрал наиболее приближенный к Зеленскому рейтинг доверия, был Виктор Ющенко, которому в свое время доверяли 50% жителей страны.

Бекешина рассказала, что у других лидеров политических сил, которые вошли в состав Верховной рады, баланс доверия-недоверия негативный. Директор привела в пример лидера партии «Голос» музыканта Святослава Вакарчука с рейтингом минус 25, а также Юрия Бойко — минус 35, Юлию Тимошенко — минус 63 и Петра Порошенко — минус 72.

Положительный баланс доверия-недоверия, согласно результатам опроса, имеют лидеры окружения президента Дмитрий Разумков и Андрей Богдан. В то же время значительная часть украинцев не имеет определенного отношения к Разумкову (22% его не знает и еще 22% не дали определенного ответа) и к Богдану (28% его не знают и 27% затруднились ответить).

Опрос населения Украины проводился с 8 по 20 августа на всей территории страны, за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. По данным фонда, всего было опрошено 2040 респондентов старше 18 лет.

В июле этого года на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. Итоговая явка составила 49,84% избирателей. Лидирующую позицию на выборах заняла партия главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа».