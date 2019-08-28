РБК опозорился не хуже Болтона в поисках «секретной экономики» России

Медиаресурс РБК, с 2017 года подконтрольный миллиардеру Григорию Березкину, «порадовал» Россию и мир сенсацией, установив размер «секретной» экономики нашей страны, якобы составившей в 2017 году целых 4,9 трлн руб., или 5,3% отечественного ВВП. Причем журналисты РБК совершили это эпохальное открытие с легкостью в мыслях необыкновенной: взяли официальные данные Росстата и вычли разницу между указанным там «совокупным объемом валового накопления основного капитала (19,88 трлн рублей) и поименованными затратами».

Кто бы разъяснил всем этим «акулятам пера», что найденная ими «секретная экономика» в былые времена именовалась скучно и просто: «неразнесенными постатейно расходами госбюджета»? Но зачем и кому это нужно, если новость — да еще с намеком на то, что эти гигантские деньги потрачены на разработку и создание новых систем оружия — «стремительным домкратом» разнеслась по множеству «источников», преимущественно оппозиционных и попросту «желтых»? А как же — ведь «власти скрывают от народа» и «лучше бы пенсионерам отдали»! Хайп, известность, бонусы — модно, стильно, молодежно… И очень позорно.

Но вся эта тема без привязки к теме военно-стратегического потенциала России, наверное, не стоила бы выеденного яйца. А с привязкой — очень даже стоит. Поскольку вопрос о том, как наша страна с оборонным бюджетом меньше 100 млрд долл. умудрилась получить к 2018 году целый «букет» новейших образцов оружия минимальной общей стоимостью на уровне 3 трлн долл., остается загадкой. Тем более что подобного результата у Пентагона, имеющего бюджет в размере 500—700 млрд долл. ежегодно, нет и не предвидится. Что, в свою очередь, вызывает очень неудобные вопросы относительно эффективности и коррумпированности американского ВПК.

О том, насколько неудобными являются эти вопросы, может свидетельствовать анекдотическое заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что «русские хакеры» украли у Америки гиперзвуковые технологии. Причем украли, похоже, «с концами», то есть настолько удачно, что у самих янки вообще ничего не осталось… А что тогда с другими технологиями: лазерами «Пересвет», мегаторпедами «Посейдон» и прямоточными ядерными двигателями? Их «эти русские» тоже украли? А у кого? У инопланетян, что ли? В общем, Болтон выглядел смешно, но, наверное, это того стоило…

В РБК такого себе позволить не могут, вот и нашли у России, как им представляется, секретный источник финансирования военно-технологического прорыва — целых 75 млрд долл., якобы «второй оборонный бюджет». Да еще как раз в 2017 году (напомним, что про новые образцы российского оружия президент Владимир Путин сообщил в ходе своего федерального послания 1 марта 2018 года).

Ну, хорошо, разделите даже не 3 трлн долларов, а хотя бы половину от этой суммы на 75 миллиардов — сколько получится в итоге? 20 лет? И Путин у власти тоже 20 лет — ну, все же сходится?! Или нет?

Увы! В 2000 году оборонные расходы России составляли всего 6,8 млрд долл., а ВВП (по номиналу) — 261 млрд долл. В 2008 году, когда была отражена грузинская агрессия против Южной Осетии, — 41,1 млрд долл. при ВВП в 1,6 трлн долл. А в 2015 году, когда началась операция российских ВКС в Сирии, — 51,87 млрд долл. при ВВП в 1,33 трлн долл.

То есть брать по 75 млрд долл. каждый год из государственного бюджета было невозможно. А значит, без каких-то внешних источников финансирования реализация программы перевооружения Российской армии обойтись не могла. Внимание, вопрос в студию: что это могут быть за источники? Китайцы? Американцы? Кто-то еще? Кто?

На этом месте, как правило, все «разоблачители» внезапно, словно набрали в рот воды, теряют дар речи и начинают изъясняться исключительно инфразвуком. Обычно в том смысле, что их неправильно поняли, что на самом деле никаких новых систем оружия у России нет — одни только «мультики для попилов с откатами», «но вот если бы все это существовало в действительности…», и так далее… В итоге получается еще смешнее, чем в случае с «жертвой русского гиперзвукового грабежа» Джоном Болтоном.

В общем, все просто. Или оружие, которое позволило России получить решающее военно-стратегическое превосходство, у нас есть — и тогда, по большому счету, вопрос о том, каким образом это было достигнуто, должен волновать только «партнеров» нашей страны. Или же придется допустить, будто такого оружия, несмотря на все «Калибры», «Сарматы» и «Кинжалы» с «Буревестниками», у нас все еще нет, — и тогда нужно создавать его как можно скорее и, по большому счету, любой ценой, чтобы не утратить свою государственную и цивилизационную субъектность. На этой-то развилке и ломается любой РБК…