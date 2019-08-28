Путин одобрил идею создания музея Гранина под Курском

Москва, 28 августа. Власти Курской области планируют создать музей Даниила Гранина, который является уроженцем курской земли. Об этом в среду заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Старовойт на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в селе Волынка, где родился писатель (Гранин родился в городе Волынь Курской губернии, однако сегодня такого города есть, но есть село Волынка), будет размещен музейный комплекс, часовня и открытая площадка для проведения чтений произведений литератора.

Кроме того, Курская область стала первым регионом, которая присоединилась к культурологическому марафону «Все грани Гранина», который проходит в настоящее время в России. Марафон завершится в декабре следующего года.

Путин одобрил инициативу Старовойта по увековечиванию памяти знаменитого писателя. Он отметил, что у него были особые отношения с Граниным.

«Это очень хорошее начинание — и для курской земли, и вообще для всей России. Даниил Александрович – очень был достойный человек, гениальный писатель, и нужно пропагандировать его наследие. Он был просто гражданином в самом высоком смысле этого слова», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Напомним, что Гранин скончался в июле 2017 года в Петербурге. Писателю на тот момент было 98 лет. В декабре того же года Путин подписал указ о праздновании 100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина в 2019 году.

Президент также добавил, что правительству России поручено разработать и утвердить план мероприятий по увековечению памяти Даниила Гранина, а также подготовить мероприятия в честь 100-летия со дня рождения писателя.