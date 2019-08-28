Курды из SDF превратили Ракку в центр «черной» торговли органами в Сирии

В оккупированной части сирийской провинции Ракка фиксируется значительный рост уровня преступности. За последние два месяца резко возросло число похищений и фактов незаконной торговли органами, при этом жертвами в основном становятся дети и женщины, передает местный портал Raqqa is Being Slaughtered Silently. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В последнее время все чаще пропавших без вести гражданских лиц находят убитыми сами жители, причем у многих из них отмечается отсутствие почек, селезенки, печени и других органов. Недавно подобный случай произошел в деревне Ас-Сахель, где были обнаружены останки ребенка.

Местные выявили, что действуют скоординированные между собой вооруженные бандгруппы. Более того, жители смогли пресечь ряд попыток похищения и даже задержать нескольких преступников. Однако люди в провинции все равно пропадают практически ежедневно.

При этом оккупационные власти в лице США и курдских Демократических сил Сирии (SDF) лишь говорят о необходимости противодействовать данной преступной деятельности, но в действительности не предпринимают ничего эффективного.

Ряд активистов, впрочем, уверены, что некоторые курды-радикалы из состава Отрядов народной самообороны (YPG) содействуют похитителям и убийцам далеко не только своим бездействием в отношении обеспечения безопасности в регионе. По их данным, они, находясь под покровительством американцев, выступают непосредственными организаторами и исполнителями подобных рейдов.

В пользу этого мнения говорит множество задокументированных случаев похищения гражданских лиц курдами. Однако если ранее это в основном было связано со стремлением бойцов SDF принудительным путем пополнить свои ряды или потребовать у родных жертвы выкуп, то теперь это, возможно, является свидетельством уже совершенно бесчеловечных преступлений «Демократических сил» ради наживы и намеренного массового убийства мирных граждан.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин совершенно не исключил причастности радикалов YPG к данным деяниям. Сложно представить, что такое может происходить без их ведома и участия на оккупированных ими территориях, заметил он в интервью ФАН. Однако даже если и так, то курды и США все равно так или иначе ответственны за страдания населения Ракки, как минимум из-за своего попустительского отношения к данным чудовищных фактам.

«Все, что связано с возможной инженерией человеческого тела, сейчас активно развивается с точки зрения научно-технического прогресса. Однако у этого есть и побочные эффекты: развивается теневой бизнес по незаконному изъятию и продаже органов. Востребованность доноров тоже, соответственно, возросла. Разрастается и черный рынок органов. И происходит это в первую очередь в горячих точках. Оттуда легче поставлять те или иные органы по заказу и притом безнаказанно. Соответственно, там появляются и «специалисты», готовые заниматься этим ради наживы. Сирия — незаживающая рана, а Ракка — одно из самых больных мест. США и их марионетки намеренно изолировали ее от остальной страны», — подчеркнул эксперт.

В подобных зонах оккупации в САР уже давно процветают всевозможные преступные отрасли, и возникновение «черного рынка» органов там, к сожалению, было лишь вопросом времени, с ужасом констатирует наш собеседник.