Названы девять главных ошибок при использовании презервативов

Москва, 28 августа. Человечество начало использовать презервативы почти 15 тыс. лет назад, но несмотря на это, многие люди продолжают делать это неправильно.

Издание Planet Today назвало девять самых распространенных ошибок при использовании этого средства контрацепции. Во-первых, многие думают, что презервативы могут защитить от всех видов заболеваний, передающихся половым путем, а также от нежелательной беременности, но это не так.

От сифилиса, генитального герпеса, папилломавируса и паразитарных инфекций презерватив, к сожалению, спасти не может. От беременности они защищают только на 95-97%. Дело в том, что презервативы часто рвутся и к тому же их неправильно применяют.

Во-вторых, люди не обращают внимание на срок годности презервативов, а ведь у любого изделия из латекса есть свой срок службы. Когда он заканчивается, пересыхает и лубрикант, облегчающий скольжение. Его отсутствие грозит обернуться раздражением слизистых оболочек и даже дисбактериозом.

Третья ошибка заключается в том, что презерватив иногда пытаются надеть на неэрегированный пенис, в итоге контрацептив может порваться или соскользнуть в самый неподходящий момент. Четвертое заблуждение касается использования презерватива только перед эякуляцией

Более того, некоторые «бережливые» пары пытаются использовать один презерватив несколько раз. Однако неправильно поступают и те, кто надевает два презерватива сразу. Это чревато разрывом изделия.

Седьмой миф касается применения разных масел и кремов. На самом деле, жиры, которые входят в состав практически всех кремов, разрушают латекс. Восьмая ошибка касается сильного натягивания презерватива. И, наконец, девятая ошибка относится к неправильному снятию контрацептива. Избавиться от него требуется при еще существующей эрекции.