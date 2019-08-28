Яшину грозит пятый арест за призывы к незаконным митингам

Москва, 28 августа. Не допущенный к выборам депутатов Могордумы Илья Яшин задержан на территории спецприемника за призывы к незаконному митингу, который состоялся 3 августа. Эту информацию подтвердил источник Федерального агентства новостей.

Отмечается, что Яшин был задержан на территории спецприемника, где отбывал уже четвертый административный арест.

Ранее Верховный суд России отклонил жалобу Яшина на решение Мосгорсуда, который признал законным снятие его с выборов в Мосгордуму.

Напомним, Мосгоризбирком отказал ряду выдвиженцев в регистрации кандидатами в депутаты столичного парламента в связи с рядом выявленных нарушений при сборе подписей. Среди тех, кому отказал МГИК, оказались сторонники скандального блогера Алексея Навального, в том числе юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, Илья Яшин, Константин Янкаускас и другие. В подписных листах Соболь нашли 14% недействительных подписей, причем часть из них — автографы мертвых людей.

После этого снятые с выборов «оппозиционеры» начали каждую неделю проводить в Москве несанкционированные митинги. Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов и Дмитрий Гудков были отправлены под административный арест. На Любовь Соболь суд наложил несколько штрафов.