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Соболь и Ко призывами к незаконной акции 31 августа провоцируют массовые задержания

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Соболь и Ко призывами к незаконной акции 31 августа провоцируют массовые задержания

Москва, 28 августа. Отказ мэрии Москвы согласовать акцию «оппозиции» 31 августа, обоснованный подготовкой ко Дню знаний, выгоден Любови Соболь и другим протеже скандально известного блогера Алексея Навального, поскольку есть возможность устроить беспорядки и спровоцировать задержания.

На днях столичные власти не согласовали экс-выдвиженцам в Мосгордуму шествие по Бульварному кольцу и митинг на проспекте Академика Сахарова 31 августа в связи с подготовкой и празднованием в городе Дня знаний. При этом мэрия предложила организаторам перенести акцию на Сахарова на 25 августа, однако «оппозиция» отказалась и стала активно призывать людей выходить на улицы именно 31 числа, даже если это будет незаконно. 

Осознанно подводят людей под аресты протеже Навального, в частности юрист ФБК Соболь, которую сняли с выборов из-за фальсификаций. Она заявила, что отступить сейчас — значит окончательно проиграть борьбу за депутатское кресло, пишет Nation News. Очевидно, скандалистку не волнует, что она зовет людей на массовые беспорядки и толкает под аресты, которые за этим последуют.

Выгодна акция 31 августа «оппозиции» и из-за возвращения в Москву лучшего с точки зрения медийности «лица протеста» — студентов. Соболь и другие сторонники Навального пользуются неокрепшей психикой и отсутствием жизненного опыта молодых людей для «скармливания» своих идей и взглядов. «Оппозиции» на руку то, что молодежь в большинстве своем полна «бунтарского духа» и максимализма, склонна к «революционным идеям».

Ярким примером этому стала 17-летняя Ольга Мисик, которая получила известность в Сети после несанкционированного митинга 27 июля. Девушка в присутствии либеральных СМИ зачитывала статью 31 Конституции РФ отряду ОМОНа. Постановочные снимки затем растиражировали издания, а Мисик прозвали Олей-Конституцией и «символом протеста» в столице, чем открыто пользуется Соболь.

Соболь и Ко призывами к незаконной акции 31 августа провоцируют массовые задержания

Юрист ФБК и остальные сторонники Навального также не зря привлекают внимание к задержанию пикетирующих однокурсников студента-отличника Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, арестованного по подозрению в организации массовых беспорядков в Москве 27 июля.

Как указал Telegram-канал «Актуальная политика», Навальный и его протеже в погоне за явкой, которая, судя по последним акциям, становится все более и более провальной, придумывает новые способы заманить людей на свои мероприятия. К примеру, в ход пошли обещания оплатить штрафы в том случае, если участников акций задержат полицейские. Авторы канала призвали подписчиков не верить на слово навальнистам. Те просят россиян переводить в ФБК больше пожертвований, которые пойдут, очевидно, на оплату уже выписанных организаторам акций штрафов, сумма которых превысила шесть миллионов рублей.

Соболь и Ко призывами к незаконной акции 31 августа провоцируют массовые задержания

Журналист Антон Красовский тем временем отметил, что все отозвавшиеся на призывы навальнистов выйти на улицы 31 августа — потенциальные жертвы или заключенные. В день, когда москвичи будут готовиться к новому учебному году, скандалисты и провокаторы собираются перегородить движение, вызвать массовые беспорядки и столкновения с полицией, что лишь испортит последнюю летнюю субботу жителям и гостям столицы.

Очевидно, что очередная многотысячная акция планируется «оппозицией» в первую очередь ради создания нужной картинки для либеральных и зарубежных СМИ, при помощи которой они могут продвигать тему якобы «жестокости полиции». При этом изначальный повод для проведения митингов — допуск «независимых кандидатов» на выборы в Мосгордуму» — давно забыт, в частности из-за их же махинаций с подписями и утраты доверия со стороны избирателей.

Напомним, отказом ответили 57 претендентам: протеже скандально известного блогера Навального Дмитрию Гудкову, Соболь, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу, Илье Яшину и другим «независимым кандидатами» и представителям непарламентских объединений. В предъявленных ими подписных листах оказался превышен допустимый порог брака — 10%. Кроме того, выяснилось, что так называемые «оппозиционеры» воспользовались данными мертвых людей. 

У Соболь и вовсе выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» нашли 14% поддельных подписей. Протеже Навального выписали за многочисленные нарушения, в том числе за организацию незаконных митингов, штрафы на общую сумму в 930 тысяч рублей, которые она собирается повесить на россиян.

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Источник: Nation News
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