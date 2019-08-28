Соболь и Ко призывами к незаконной акции 31 августа провоцируют массовые задержания

Москва, 28 августа. Отказ мэрии Москвы согласовать акцию «оппозиции» 31 августа, обоснованный подготовкой ко Дню знаний, выгоден Любови Соболь и другим протеже скандально известного блогера Алексея Навального, поскольку есть возможность устроить беспорядки и спровоцировать задержания.

На днях столичные власти не согласовали экс-выдвиженцам в Мосгордуму шествие по Бульварному кольцу и митинг на проспекте Академика Сахарова 31 августа в связи с подготовкой и празднованием в городе Дня знаний. При этом мэрия предложила организаторам перенести акцию на Сахарова на 25 августа, однако «оппозиция» отказалась и стала активно призывать людей выходить на улицы именно 31 числа, даже если это будет незаконно.

Осознанно подводят людей под аресты протеже Навального, в частности юрист ФБК Соболь, которую сняли с выборов из-за фальсификаций. Она заявила, что отступить сейчас — значит окончательно проиграть борьбу за депутатское кресло, пишет Nation News. Очевидно, скандалистку не волнует, что она зовет людей на массовые беспорядки и толкает под аресты, которые за этим последуют.

Выгодна акция 31 августа «оппозиции» и из-за возвращения в Москву лучшего с точки зрения медийности «лица протеста» — студентов. Соболь и другие сторонники Навального пользуются неокрепшей психикой и отсутствием жизненного опыта молодых людей для «скармливания» своих идей и взглядов. «Оппозиции» на руку то, что молодежь в большинстве своем полна «бунтарского духа» и максимализма, склонна к «революционным идеям».

Ярким примером этому стала 17-летняя Ольга Мисик, которая получила известность в Сети после несанкционированного митинга 27 июля. Девушка в присутствии либеральных СМИ зачитывала статью 31 Конституции РФ отряду ОМОНа. Постановочные снимки затем растиражировали издания, а Мисик прозвали Олей-Конституцией и «символом протеста» в столице, чем открыто пользуется Соболь.

Юрист ФБК и остальные сторонники Навального также не зря привлекают внимание к задержанию пикетирующих однокурсников студента-отличника Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, арестованного по подозрению в организации массовых беспорядков в Москве 27 июля.

Как указал Telegram-канал «Актуальная политика», Навальный и его протеже в погоне за явкой, которая, судя по последним акциям, становится все более и более провальной, придумывает новые способы заманить людей на свои мероприятия. К примеру, в ход пошли обещания оплатить штрафы в том случае, если участников акций задержат полицейские. Авторы канала призвали подписчиков не верить на слово навальнистам. Те просят россиян переводить в ФБК больше пожертвований, которые пойдут, очевидно, на оплату уже выписанных организаторам акций штрафов, сумма которых превысила шесть миллионов рублей.

Журналист Антон Красовский тем временем отметил, что все отозвавшиеся на призывы навальнистов выйти на улицы 31 августа — потенциальные жертвы или заключенные. В день, когда москвичи будут готовиться к новому учебному году, скандалисты и провокаторы собираются перегородить движение, вызвать массовые беспорядки и столкновения с полицией, что лишь испортит последнюю летнюю субботу жителям и гостям столицы.

Очевидно, что очередная многотысячная акция планируется «оппозицией» в первую очередь ради создания нужной картинки для либеральных и зарубежных СМИ, при помощи которой они могут продвигать тему якобы «жестокости полиции». При этом изначальный повод для проведения митингов — допуск «независимых кандидатов» на выборы в Мосгордуму» — давно забыт, в частности из-за их же махинаций с подписями и утраты доверия со стороны избирателей.

Напомним, отказом ответили 57 претендентам: протеже скандально известного блогера Навального Дмитрию Гудкову, Соболь, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу, Илье Яшину и другим «независимым кандидатами» и представителям непарламентских объединений. В предъявленных ими подписных листах оказался превышен допустимый порог брака — 10%. Кроме того, выяснилось, что так называемые «оппозиционеры» воспользовались данными мертвых людей.

У Соболь и вовсе выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» нашли 14% поддельных подписей. Протеже Навального выписали за многочисленные нарушения, в том числе за организацию незаконных митингов, штрафы на общую сумму в 930 тысяч рублей, которые она собирается повесить на россиян.