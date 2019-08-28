РЖД впервые показали беспилотную «Ласточку»

Москва, 28 августа. ОАО «РЖД» впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке.

Как сообщил вице-премьер Максим Акимов, в ходе тестовой поездки была смоделирована внештатная ситуация: на пути поставили манекен, изображающий человека. Электропоезд успешно прошел тест, подав сигналы и затормозив перед объектом. На борту поезда находился генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

По словам Белозерова, беспилотные «Ласточки» запустят на Московском центральном кольце в 2021 году, сообщает «ФедералПресс».

«Окончательный шаг мы планируем сделать в 2021 году, и прежде всего такие поезда выйдут здесь, в Московском регионе на МЦК, поскольку… это обеспечит повышенный уровень безопасности и надежности», — приводит слова Белозерова ТАСС.

При этом глава РЖД подчеркнул, что новые поезда оборудованы исключительно отечественными системами, пишет «Царьград». Белозеров добавил, что машинистам поездов не стоит переживать, их труд останется востребованным, с внедрением современных технологий лишь изменится функционал.

Ранее в РЖД сообщили, что в июле и августе запустят дополнительные поезда «Ласточка» между Москвой и Санкт-Петербургом. Такое решение было принято в связи с тем, что в летнее время у большинства людей отпуск, и соответственно, это увеличивает спрос на поездки между двумя столицами.