Соловьев подозревает, что существует большая сеть «фабрик ботов» Навального

Москва, 28 августа. Журналист и ведущий политических ток-шоу Владимир Соловьев уверен, что у скандального блогера Алексея Навального может быть целая сеть «фабрик ботов», а обнаруженная в Северной столице подпольная редакция — лишнее тому подтверждение.

Журналист обратил внимание на то, что, между Навальным и беглым бизнесменом Михаилом Ходорковским наблюдается очевидный раскол, невзирая на то, что они могли совместно работать над подпольной редакцией.

«Буквально на наших глазах отношения Навального с Ходорковским резко ухудшаются. В этом тоже есть своя интрига, что же это был за проект и почему он вдруг провалился. Навальный ведь не подтверждал, что получает деньги от Ходорковского», — отметил телеведущий.

По словам Соловьева, в этой истории много любопытного, поскольку хотелось бы понять, кто из так называемой оппозиции получает деньги от беглого олигарха.

Телеведущий также указал на то, что у опального блогера могут быть аналогичные подобные редакции или «фабрики ботов», пишет «Слово и Дело».

Ранее политолог и публицист Армен Гаспарян заявил, что обнаруженная петербургской полицией «лаборатория компроматов» свидетельствует о том, что Навальный и Ходорковский планировали в Северной столице акции протестов.

В понедельник, 26 августа, сотрудники полиции Петербурга накрыли «подпольную редакцию» блогера, которая трудилась над поддельным компроматом на «неудобных» для него политиков. Лживые факты о наличии связей с криминалом и любовницах участников выборов собирались опубликовать перед голосованием 8 сентября. Проект курировала известная участием в медиа «Проект» олигарха Ходорковского журналистка Ольга Чуракова.

Напомним, несогласованный митинг так называемой «оппозиции» прошел 27 июля в центре российской столицы. По объединенному в одно уголовное производство о массовых беспорядках в Москве и применении насилия в отношении представителей правопорядка во время нелегальной акции 27 июля арестованы несколько человек, а том числе Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев.

Кроме того, Следственный комитет РФ предъявил обвинение Сергею Фомину по делу об участии в массовых беспорядках, ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы. Он буквально руководил «оркестром», объясняя участникам незаконной сходки, какие лозунги надо выкрикивать. Во время задержания провокаторов сотрудниками полиции Фомин попытался скрыться в толпе, прикрывшись годовалым ребенком.

Единомышленники Алексея Навального начали активно призывать жителей столицы к незаконным митингам после недопуска на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. Так, в подписных листах юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь обнаружили и вовсе подписи мертвецов. Также ранее полиция обнаружила в одной из квартир штаб по рисовке подписей в ее пользу. Аналогичными противоправными методами пользовались и другие протеже Навального — Илья Яшин и Дмитрий Гудков.