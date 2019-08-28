Двое детей разбились насмерть в ДТП в Башкирии

Уфа, 28 августа. Двое детей погибли в ДТП в Туймазинском районе Республики Башкирия, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах.

Авария произошла около 13.15 28 августа в семи километрах от села Серафимовский. По предварительной информации, водитель Daewoo не справился с управлением и съехал кювет.

Пострадали два человека — водитель Денис Б., 1984 года рождения доставлен в Туймазинскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести, Вероника З., 1995 года рождения находится в тяжелом состоянии.

Двое детей: Маргарита М., 2011 года рождения и Карина З., 2015 года рождения погибли.