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Двое детей разбились насмерть в ДТП в Башкирии

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Двое детей разбились насмерть в ДТП в Башкирии

Уфа, 28 августа. Двое детей погибли в ДТП в Туймазинском районе Республики Башкирия, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах.

Авария произошла около 13.15 28 августа в семи километрах от села Серафимовский. По предварительной информации, водитель Daewoo не справился с управлением и съехал кювет.

Двое детей разбились насмерть в ДТП в Башкирии

Пострадали два человека — водитель Денис Б., 1984 года рождения доставлен в Туймазинскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести, Вероника З., 1995 года рождения находится в тяжелом состоянии.

Двое детей: Маргарита М., 2011 года рождения и Карина З., 2015 года рождения погибли.

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